Robijnen jubileum WTC Raversijde met nieuw bestuur

Wielertoeristenclub Raversijde startte zopas zijn veertigste seizoen. Dit gebeurde met een gezellig samenzijn en een passend feestmaal. De club startte in het najaar van 1983 en bestaat dus bijna veertig jaar. Naar aanleiding van dit jubileum trad er een nieuw bestuur aan. Voorzitter Marc Brouns, secretaris Koen Pylyser en commissaris Marc Declerck stomen WTC Raversijde klaar voor nog vele sportieve jaren. Later dit voorjaar stelt de club de splinternieuwe uitrusting voor, met dank aan enkele lokale sponsors. WTC Raversijde telt 23 leden. Wie lid is, kan zes ritten per week rijden: twee op woensdag, twee op zaterdag, zondag om 9 uur en vanaf het zomeruur ook dinsdag om 18.30 uur. Elke rit heeft zijn eigen karakter qua snelheid en afstand. Er is dus voor elk wat wils. Meer info via 0483 10 43 53 (Koen). (foto BVO)