Robert Bailleul is nieuwe voorzitter van Neos Diksmuide: “Wij kunnen eenzame senioren helpen”

Neos Diksmuide staat voor een feestjaar, want volgend jaar bestaat de Diksmuidse vereniging 50 jaar. En dat wordt gevierd met een nieuwe voorzitter. Robert Bailleul, geneesheer op rust, volgt in die functie Paul Delputte op.

Neos is een netwerk van ondernemende senioren, de snelst groeiende seniorenvereniging in Vlaanderen met in 2022 maar liefst 33.440 leden, verenigd in 220 lokale clubs. Neos Diksmuide telt ruim 300 leden. In zaal De Kroon in Esen werd onlangs het nieuwe werkjaar gestart met de bekendmaking van de nieuwe voorzitter. Paul Delputte was acht jaar lang penningmeester van de vereniging en sinds 2015 voorzitter. Hij wordt nu opgevolgd door Robert Bailleul.

“Ik heb die opdracht aanvaard met veel goesting en geestdrift”, vertelt Robert. “Ik wil enkele speerpunten voor mijn voorzitterschap aanhalen. Vooreerst wil ik zeker behouden wat goed is. Dat is heel veel, dankzij het uitstekend werk van een hardwerkende bestuursploeg onder het voorzitterschap van Paul Delputte, die nu afscheid neemt als voorzitter maar zich nog actief zal inzetten als ondervoorzitter. Daarnaast zal mijn aandacht gaan naar aanpassingen waar die nodig en/of nuttig zijn. Ten slotte gaan we op zoek naar vernieuwende initiatieven, onder meer door een bevraging van de leden naar hun wensen en verlangens. Aandacht moet ook gaan naar onze sociale uitdagingen door aandacht te geven aan vereenzaamde senioren met weinig sociale en andere contacten. Wij, actieve senioren, kunnen voor hen een hulp en ondersteuning zijn. Er zijn alvast twee activiteiten die in de nabije toekomst zullen georganiseerd worden.”

Geen grijze mannetjes

“Onze samenleving heeft nood aan meer verenigingsleven, meer echte contacten, meer kwaliteitsvolle vriendschappen als tegengewicht voor de ik-samenleving in deze woelige, moeilijke periode die we nu meemaken. Samengevat: er is nood aan meer Neos. De 55-plussers zijn de snelst groeiende leeftijdsgroep in onze samenleving, dankzij de stijgende levensverwachting. We worden almaar ouder. De tijd dat de derde leeftijd werd beschouwd als een groep grijze mannetjes en vrouwtjes die geen ambitie of verlangens meer hebben, is gelukkig voorbij. We zijn geëvolueerd naar een segment in de samenleving dat zeer actief deelneemt aan alle aspecten van het maatschappelijk debat en dat overtuigd en zelfbewust nog zijn plaats in het gebeuren opeist”, gaat Robert verder.

“De senioren van nu kun je niet meer vergelijken met hun ‘voorouders’ van dezelfde leeftijd. We hebben veel kennis en levenservaring om door te geven en beschikken ook over de vrije tijd en de bereidheid om dat te doen. Goed oud worden is goed leven met de nodige zin voor humor en de ambitie om tolerant, open en nieuwsgierig te zijn en geen tijd te verspillen door constant aan de klaagmuur te staan”, besluit Robert Bailleul.