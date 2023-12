RIKIKI wint quiz oudercomité De Peereboom

Het oudercomité van de vrije basisschool De Peereboom in Ledegem organiseerde haar Père Toffe Quiz. Vierentwintig ploegen van vier tot zes personen namen deel. RIKIKI toonde zich uiteindelijk de beste ploeg. De Oprecht leuke meiden en Hendrik & Co vervolledigden het podium. Ondertussen durft men bij het oudercomité al vooruitblikken op 2024. Een van de hoogtepunten volgend jaar moet de tweede editie van de zomerbar worden. Die vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Wie interesse heeft om ook als vrijwilliger mee te helpen bij de activiteiten van het oudercomité kan contact opnemen via het emailadres ocpeereboom@gmail.com. (BF/foto JS)