Rik Robaeys geeft voorzittersfakkel bij Rapid Langemark na 17 jaar door

Rik Robaeys stopt na 17 jaar als voorzitter van Rapid Langemark. Binnenkort maakt de club zijn opvolger bekend. Rik blijft actief in het bestuur, maar wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

Rik Robaeys komt uit Langemark en baskette van zijn 11de tot zijn 21ste. “Ik zag het meer als ontspanning en schopte het tot de reserven”, vertelt hij. “Maar dan sloeg het noodlot toe en had ik een zwaar werkongeval. Ik onderging een duim-teentransplantatie en zo moest ik vroegtijdig mijn carrière stopzetten. Ik bleef niet bij de pakken zitten en ging voortaan mee als begeleider van jeugdploegen en werd jeugdtrainer.”

Baskettende kinderen

35 jaar geleden werd hij jeugdverantwoordelijke. “Toen Roland Coulier 17 jaar geleden stopte na een kwarteeuw als voorzitter, volgde ik hem op. Roland heeft destijds een schitterend parcours afgelegd. De eerste twee jaar combineerde ik het nog met de functie jeugdverantwoordelijke, daarna was ik enkel nog voorzitter. Na verloop van tijd sloten ook mijn kinderen Robin en Marieke zich aan bij de club. Marieke speelde hier samen met Kim Mestdagh en ze stapten op hun 12de samen over naar Ieper. Intussen is Marieke gestopt. Robin is nog steeds actief, hij verdedigt de kleuren van eersteprovincialer Wytewa Roeselare.”

Rik, die binnenkort 60 kaarsjes mag uitblazen, geeft nu de fakkel door als voorzitter van de club die 180 leden telt. “Ik ben van mening dat een voorzitter niet te lang op een stoel mag zitten. Zo houd je steeds ruimte voor frisse ideeën. Ik had ongeveer 10 à 12 jaar in gedachten, maar de laatste jaren kenden we enkele serieuze uitdagingen. Eerst waren er enkele grote sponsors die afhaakten waardoor we de eerste ploeg opdoekten. Ook de coronacrisis was een uitdagende periode. Ik wilde het schip niet verlaten in woelig water. De eerste ploeg trad dit jaar aan in tweede provinciale en mocht als promovendus meedoen voor de play-offs. Nu varen we in rustig water en leek het me de ideale timing om het voorzitterschap door te geven. We zitten nu in de laatste rechte lijn om een opvolger aan te duiden.”

G-werking

Hij blijft actief als bestuurslid. “Verder zet ik nog mijn schouders onder onze basketschool ‘Kom en Probeer’. Dit is voor kinderen van 5 tot 10 jaar die kennis willen maken met basketbal. Ook mijn dochter Marieke ontfermt zich hierover. De succesvolle G-werking, die we tien jaar geleden startten, blijf ik ook ondersteunen. Ik zal het niet volledig loslaten, maar het komt dus op een lager pitje. Zo komt er meer tijd vrij voor mijn gezin. Zonder de steun van mijn vrouw Martine Vandenbroucke zou dit niet mogelijk geweest zijn. Ik wil haar toch even bedanken voor de vele uren dat ik weg was.”

“Ook de kleinkinderen beginnen intussen sporten – basketbal, turnen en tennis – en dat zou ik ook graag vanop de eerste rij volgen. Enkele weken geleden onderging ik bovendien een ingreep, waarbij een tumor aan de nier verwijderd werd. Alles is goed verlopen en intussen ben ik weer halftijds aan de slag, als verantwoordelijke van de houtafdeling in het VTI van Ieper.”

Sportraad

Voor zijn jarenlange verdienste kreeg Rik een eervolle vermelding tijdens de jaarlijkse Langemarkse sportprijzen. “Ik zetel zelf ook in de sportraad. Uiteraard heb ik mezelf niet genomineerd. Ik werd naar voor geschoven door de andere leden tijdens een vergadering die ik niet bijwoonde door mijn ziekte. Het is fijn dat ik deze waardering kreeg.”

“Waar ik het meest trots op ben? Op sportief vlak werd ik kampioen in mijn eerste jaar. Ik wens het mijn opvolger ook toe”, lacht Rik. “Maar ik denk ook meteen aan de andere promoties. De jeugdwerking blijft een belangrijk stokpaardje. Dit jaar speelden drie jeugdploegen kampioen. Organisatorisch vormen onze vijften grote fuiven, waaronder negen Q-Party’s, steeds mooie herinneringen.”