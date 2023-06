Rene Folens (75) kampioen bij De Koninklijke Verenigde Biljartvrienden

Bij De Koninklijke Verenigde Biljartvrienden, met clublokaal De Somme in Ichtegem, was het zondag 4 juni feesten geblazen.

De club die in 1949 het levenslicht zag, vierde er zijn kampioen van de competitie carambole 2022-2023. Liefst 31 matchen stonden er dit seizoen op de agenda. De 75-jarige Rene Folens uit Eernegem haalde de titel binnen. Hij was al eens kampioen in 2013.

Verjonging

De Rode Lantaarn ging naar Kristof Hongenae. Zij genoten in hun clublokaal samen met het bestuur, de aanwezige leden en hun partner van een feestmaaltijd. De club telde dit seizoen 19 leden waarvan de oudste 84 jaar is. “Er is nood aan verjonging, maar weinig jonge mensen willen de sport nog beoefenen”, sakkert voorzitter Geert Callewaert, die zich verder omringd weet met bestuursleden Hedwig Mahieu en Dominique Dechilly. Het nieuwe seizoen begint de eerste maandag van oktober met de startvergadering en de tweede maandag met de eerste wedstrijden. Er wordt wekelijks gespeeld op maandag vanaf 17.30 uur. Het seizoen eindigt eind april. De uitslag van dit seizoen: Rene Folens, Roger Rogiers, Hedwig Mahieu, Thierry Vancouillie, Geert Callewaert, Ronny Osaer,Dominique Meulemeester, Willy Vanclooster, Robert Dereeper en Lucien Deputter op plaats 10.(EV)