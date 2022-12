Reisvrienden op uitstap naar de kerstmarkt in Aken

De ‘Reisvrienden’ van OC ’t Kasteeltje zijn na de moeilijke coronatijden opnieuw in actie geschoten. Hun eerste organisatie is een uitstap, op vrijdag 16 december, naar de kerstmarkt van Aken.

Drie vrijwilligers, Flory Baillière (0498 20 28 48), Nadine Vandelacluze (0485 78 63 28) en Jean-Pierre Cocquyt (0486 53 17 44) nemen de verantwoordelijkheid voor de organisatie. Inschrijven kan via hen. De uitstap (kostprijs 25 euro), busreis en koffie met croissant inbegrepen, gaat alleen door vanaf 35 inschrijvingen.

Opgelet: coronamaatregelen in Duitsland: mondmakers verplicht op openbaar vervoer, bezoek aan Dom, stadhuis en musea. Op de kerstmarkt is er geen mondmaskerplicht. Programma: verzamelen aan OC ‘t Kasteeltje om 7 uur voor een kop koffie en croissant. Vertrek om 7.30 uur richting Aken. Eens aangekomen in Aken, ben je vrij om de kerstmarkt(en) te bezoeken. Vertrek in Aken om 17.30 uur.

(FRO)