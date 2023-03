Regionale voorzitterswissel bij Markant Kortrijk

Na acht jaar aan het roer te hebben gestaan, stopt Caroline Vanraes (56) als regionale voorzitster van Markant Kortrijk. Ze wordt opgevolgd door Trui Parmentier (40), al moeten leden niet vrezen voor een radicale koerswijziging. “We gaan verder op hetzelfde elan en trekken volop de kaart van verjonging”, lachen de dynamische dames.

Markant, het netwerk van dynamische en ondernemende vrouwen, heeft vertakkingen in heel Vlaanderen. Met duizenden leden speelt de organisatie een belangrijke rol in het sociale weefsel van heel wat dames.

“Actief overal in Vlaanderen, maar West-Vlaanderen is de absolute voortrekker”, glundert Caroline. Acht jaar geleden werd ze tot regionale voorzitster verkozen, een functie die ze in juni weer uit handen geeft. “Het is de maximale termijn die je als voorzitster kan hebben, dus geef ik met veel plezier de fakkel door aan Trui. Onze regio gaat van Menen tot Waregem en verenigt zo een 30-tal gemeentelijke afdelingen. Markant zet in op een vrouwelijk netwerk door middel van verschillende evenementen. Door bepaalde zaken regionaal te gaan organiseren, kunnen we ook meer middelen vrijmaken om die evenementen naar een hoger niveau te tillen.”

Kwaliteit, het is een woord dat zowel Caroline en Trui na aan het hart liggen. “We proberen een echte meerwaarde te bieden voor onze leden en dus waken we over de kwaliteit van alles. Het mag ludiek, cultureel of zelfs ontspannend zijn, maar het moet altijd waardevol blijven. Zo organiseerden we een avond waar door middel van muziek een ode werd gebracht aan Leonard Cohen of gingen we reeds op culturele citytrip naar Marseille. De coronacrisis maakte duidelijk dat mensen nood hebben aan persoonlijk contact en dat is wat we met Markant dan ook aanbieden.”

Verjongingsoperatie

Trui wordt de nieuwe kapitein van het regionale schip, maar zal vooral het werk van Caroline verder zetten. “We zijn volop bezig met een verjongingsoperatie”, vertelt ze. “Onze leden zijn gemiddeld tussen de 50 en 60 jaar oud en we gaan proberen ook jongere dames aan te trekken. Ook het initiatief van de Markante Zaken, handelszaken die door dames met pit worden gerund, gaan we verder blijven uitwerken en stimuleren.”

“Markant is trouwens ook toegankelijk voor dames die geen eigen zaak hebben. Ondernemende vrouwen mag je erg ruim interpreteren en is niet alleen beperkt tot eigen ondernemingen.”