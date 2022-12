Red Side Academy wint Warmste voetbalwedstrijd van lokale politici: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”

Afgelopen zaterdag namen een tiental politici uit de regio het op tegen het jong geweld van de Red Side Academy. De lokale politieke vertegenwoordigers boden hevige weerstand maar konden niet verhinderen dat ze de boot ingingen met 12 tegen 1. De opbrengst van de Warmste voetbalwedstrijd gaat integraal naar de Warmste Week.

De sfeer zat goed bij aanvang van de wedstrijd. Op initiatief van Vlaams Volksvertegenwoordiger Maxim Veys en Wevelgems schepen Kevin Defieuw stonden een tiental politici uit de regio tegenover evenveel tegenstanders van de Red Star Academy, een sociaal project waarin jongeren samengebracht worden door middel van voetbal.

Het initiatief in het kader van de Warmste Week kreeg de toepasselijke naam Warmste Voetbalwedstijd. En of het warm was in sporthal de Vlaschaard. Dat viel vooral te merken aan het team van politici waar coach en Harelbeeks schepen David Vandekerckhove zijn tactisch plan al vlug de mist zag ingaan. Vanuit een strakke verdediging toeslaan waar het kon, was buiten de technisch veel vaardiger tegenstrevers gerekend.

Op een tegenprik kon schepen Kasper Vandecasteele uit Menen de eerredder scoren. Doelman Maxim Veys bewoog hemel en aarde, maar kon niet beletten dat hij zich twaalfmaal diende om te draaien.

Niemand wees naar niemand, na de niet zo verrassende uitslag. Ook na de wedstrijd bleef de sfeer uitstekend. Terwijl de voetballers zich in het zweet werkten, was het vooral grappen en grollen geblazen op de tribune, waar collega-supporters zich vrolijk maakten over de al dan niet gewilde onnauwkeurigheid bij de passes of samenspel van de politici.

Hartverwarmend

“Een goed initiatief moet de gemeente- en partijgrenzen overstijgen”, aldus schepen Kevin Defieuw uit Wevelgem. “Het is hartverwarmend dat zoveel collega’s deelnamen of ons kwamen ondersteunen. En in de sport is het nog steeds zo dat deelnemen belangrijker is dan winnen”, glimlachte hij na afloop.

De opbrengst van de Warmste Voetbalwedstrijd, iedere speler betaalde een bijdrage, gaat integraal naar de Warmste Week. “De strijd tegen armoede belangt ons allemaal aan en niet toevallig is kansarmoede het centraal thema van deze Warmste Week”, aldus Maxim Veys. “Om armoede aan te pakken is samenwerking op zowel federaal, Vlaams als lokaal niveau noodzakelijk. Dat willen we ook symbolisch aantonen met ons initiatief: werk samen en maak het verschil.”