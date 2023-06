Red Knights Motorcycle Club steunt Boven De Wolken

Stoere motorrijders met een peperkoeken hart, dat mag zeker gezegd worden van de Red Knights Motorcycle Club die op zaterdag 17 en zondag 18 juni hun jaarlijkse happening organiseerden in de brandweerkazerne van Oostkamp. De opbrengst van de tweedaagse was ten voordele van Boven De Wolken.

De Red Knights Motorcycle Club werd in 1982 opgericht door enkele Amerikaanse brandweermannen. Doel van de motorclub was het bevorderen van het imago van de motorsport en van de kameraadschap onder brandweerlieden. Al snel doken her en der in de wereld chapters op van de Red Knights. In 2009 werd in Theux de eerste Belgische afdeling opgericht. Op 11 maart 2010 richtten enkele brandweermannen uit Oostkamp en Blankenberge een tweede chapter op. Met 77 leden groeiden Red Knights Belgium II intussen uit tot het grootste in Europa, met brandweermannen uit zowel Oost- als West-Vlaanderen en Antwerpen.

Goede doel

De opbrengst van hun jaarlijkse treffen wordt ieder jaar aan een goed doel geschonken. Dit jaar is dit Boven De Wolken, een organisatie die ouders bijstaat bij een overlijden van een jong kind of sterrenkindjes door het langssturen van een fotografe die op dat droevig moment de ouders een tastbare herinnering kan aanbieden door middel van foto’s. “De keuze voor Boven De Wolken is niet zomaar gekozen. Eén van onze leden heeft een kind op jonge leeftijd verloren. Ze hebben van Boven De Wolken dan ook veel steun gekregen en een mooie herinnering aan hun kindje. Kort daarna was het duidelijk dat ons goede doel voor dit jaar Boven de Wolken zou zijn. We hebben dan ook van Saskia Haché, een Boven De Wolken-fotografe uit Oostkamp, een pakkende voorstelling gekregen van hun werking”, weet secretaris Olivier Meere te vertellen. (GST)