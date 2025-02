Recordopkomst voor 27ste Valentijnsgala Kiwanis

Op zaterdag 15 februari vond het alom bekende en gesmaakte Valentijnsgala plaats in Salons Saint Germain in Diksmuide. Het werd een recordeditie: liefst 865 aanwezigen genoten van een zalige avond met lekker eten, muziek en dans. Ook was er een optreden van De Romeo’s en 2Fabiola. Er werd tot in de vroege uurtjes gefeest.

“Als serviceclub is Kiwanis Diksmuide Yzer toegewijd aan het verwerven van fondsen om financiële steun te bieden aan verenigingen die zich inzetten voor kinderen uit kansarme gezinnen of gezinnen in moeilijkheden in de regio”, klinkt het bij voorzitter Bart Cool.

“Gezinnen en kinderen uit de regio vormen een prioriteit voor onze club. Het is niet altijd eenvoudig, maar gedurende onze 29-jarige geschiedenis hebben we verschillende kanalen leren kennen om zo dicht mogelijk bij deze kinderen te komen”, gaat Bart verder.

“Zo hebben we onder andere dit jaar opnieuw het Sinterklaasfeest georganiseerd. De sint en zijn pieten kwamen persoonlijk langs om de kinderen te begroeten. Het was een dag vol blijdschap, maar ook een moment van bewustwording. Als leden van Kiwanis werden we op deze dag geconfronteerd met de realiteit in onze regio. Met dit initiatief wilden we een glimlach op de gezichten van deze kinderen toveren. In 2024 mochten we maar liefst 234 kinderen verwelkomen, een cijfer dat ons motiveert om ons engagement verder te zetten. Dankzij ons Valentijnsgala konden we vorig jaar 50.000 euro schenken aan lokale initiatieven, zowel in de vorm van spullen als op financieel vlak”, besluit voorzitter Bart Cool trots. (RVL)