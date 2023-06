Recordeditie voor ‘Friends and Cars’ in Komen: “Auto als gemeenschappelijke passie”

De geur van benzine, het geluid van ronkende motoren, overgoten met een stevige streep rock ‘n roll en een gigantische barbecue die eender welk dieet heel even deed vergeten. De nieuwe episode in het verhaal van ‘Friends and Cars’ werd meteen een recordeditie.

Friends and cars, of hoe een naam meteen de volledige lading dekt. Een aantal jaar geleden werd de organisatie in het leven geroepen om een leegte te vullen. “We zijn allemaal liefhebbers van wagens, oldtimers vooral en zijn dan ook bijna wekelijks wel ergens op een of ander evenement te vinden”, lacht het uiterst dynamische organisatiecomité. “Toch merkten we meer en meer op dat er twee strekkingen ontstonden binnen de wereld van de autofreaks. Je had de events waar het vooral ging om te tonen wat je in huis had en dan had je de events waar het vooral om een rondrit ging. Natuurlijk kunnen we beiden wel waarderen, al leek er toch een leegte te zijn op gebied van vriendschap.”

Een leegte? De amateur-mecaniciens besloten die dan maar zelf op te vullen met Friends and Cars. “Het is een evenement dat volledig gratis is, voor zowel de bezoekers als de exposanten. Het draait echt om het vriendschappelijke. De liefhebbers maken eerst een rondrit naar eigen goeddunken, of niet en komen dan hierheen of ze komen meteen hierheen en plaatsen hun wagens op de velden van het College de la Lys. Naast de auto’s is ook de barbecue niet onbelangrijk, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Liefhebbers van wagens die verzamelen rond een goed glas en een stevig stukje vlees, om zo te kunnen praten over hetgeen dat hen allen bindt.”

Rockband

Dat het concept aanslaat werd ook afgelopen weekend duidelijk. Jaar na jaar vinden meer en meer wagens de weg naar de terreinen van het college, waarbij de taalbarrière volledig wordt verbrijzeld. Vlamingen, Walen, Fransen en zelfs Nederlanders staan er naast elkaar met enkel maar hun auto als gemeenschappelijke passie.

Dit jaar kon de organisatie ook rekenen op de aanwezigheid van een rockband, die voor de extra amusante toets wist te zorgen.