Ravage in lokaal Rubensvrienden Diksmuide

Toen het oude zwembad De Kupe werd verkocht werd duidelijk afgesproken dat zowel de Rubensvrienden als de scouts hun lokaal onder het zwembad konden blijven gebruiken. Alles ging goed, tot vandaag.

“We kwamen naar onze wekelijkse bijeenkomst en vonden een uiterst onaangename verrassing in ons lokaal”, vertelt stichter en voorzitter Dirk Verwilgen van de Rubensvrienden. “Al meteen in de inkomhal vonden we brokstukken, maar toen we de deur openden was het nog heel wat erger: niet alleen overal stof maar vooral heel wat puin, hoofdzakelijk van het betonnen plafond, puin dat tafels, schilderijen en heel wat materiaal beschadigde en vernietigde.”

“Voor ons is dit een regelrechte slag in ons gezicht. Nog maar heel recent hebben we ons lokaal helemaal op orde gezet en geschilderd. Het was piekfijn in orde en nu lijkt het wel een ruïne. Voor mij is wie dit gedaan heeft een kunstbarbaar. Had men ons even verwittigd dat er werken zouden gebeuren dan konden we alles weggedaan hebben en zou het allemaal niet zo erg zijn. Wat mij nog het meeste zorgen baart is dat er her en der losse stukken in het plafond zitten, stel je voor dat we hier aan het schilderen zijn en zo’n stuk komt op iemands hoofd terecht, een mens mag er niet aan denken!”

Dirk verwittigde schepen Deprez die meteen een mail stuurde naar diverse diensten met de vraag dit probleem aan te pakken. “Intussen is het weekend en zal er wel niet gereageerd worden, de communicatie verloopt niet vlot, zo mochten we helaas ondervinden. Ik stuurde meerdere keren een mail om afspraken te maken, maar kreeg geen reactie. Ik belde hen op en kreeg geen antwoord, ik zit echt wel met de handen in het haar. We moeten met elkaar kunnen overleggen maar als er geen antwoord komt, wat kan ik dan nog doen?”

De hoop is dat men eerst en vooral kijkt hoe men deze ravage kan opruimen en hoe men in het vervolg iets dergelijks kan vermijden.