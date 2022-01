Racing Club Nieuwpoort: “Vrienden die van auto’s en rallyrijden houden”

Begin september 2018 ging Racing Club Nieuwpoort van start en was meteen de eerste vereniging in de regio waar liefhebbers van radiogestuurde auto’s op schaal terechtkonden. Racing Club Nieuwpoort is ondertussen, op korte tijd, uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die ieder jaar de 12 Uren van Nieuwpoort organiseert. Voorzitter en stuwende kracht is Tom Calcoen (43), al zijn hele leven bezeten van rally en auto’s.

De naam Calcoen is onlosmakelijk verbonden met rally- en autosport. Wijlen Arnel Calcoen was indertijd, in de jaren 80, een bekend en gevierd rallyrijder en hij gaf de rallymicrobe door aan zijn zoon Tom, die ook een tijdlang achter het stuur van een rallywagen zat. Meer nog, vader en zoon reden ook enkele jaren samen wedstrijden. Tom zetten de wagen opzij, maar startte zo’n drie jaar geleden met Racing Club Nieuwpoort, zeg maar opnieuw rallyrijden maar dan met miniatuur radio gestuurde auto’s.

“Mijn vader was in de jaren 80 heel actief als rallyrijder, maar na een ongeval in Ieper trok hij de sleutel uit het contact. De rally liet hem echter nooit los en in 2003 stapte hij opnieuw de rallywagen in en reed wedstrijden tot in 2006. Ondertussen was ik zelf ook al bezeten van de rallysport en startte mijn loopbaan in 2000. Ik reed tot in 2006.”

Mooie uitslagen

“Aangezien zowel mijn vader als ik de rally bleven volgen, hebben we dan in 2015 en 2016 opnieuw het stuur in handen genomen en hebben we als team opnieuw rally’s gereden. We hebben samen heel wat mooie uitslagen behaald. Ik kijk heel graag en met de mooiste herinneringen terug op deze periode” zegt Tom Calcoen.

Drie jaar geleden, in 2018, richtte hij Racing Club Nieuwpoort op. Zij kregen onmiddellijk de medewerking van het stadsbestuur en konden de sportzaal aan het zwembad gebruiken om er een circuit aan te leggen en samen te komen om met miniatuurauto’s te racen.

Auto’s van 500 tot 2.000 euro

“Weet je, ik zou ons niet echt een vereniging noemen” zegt Tom Calcoen, “wij zijn vrienden die van auto’s en rallyrijden houden. We hebben een vaste kern van zo’n 15 mensen, maar iedereen die interesse heeft mag langskomen in de sportzaal van het zwembad om te racen of gewoon om eens te komen kijken. We verzamelen iedere laatste zondag van de maand van 12.30 tot 17.30 uur. We moeten iedere keer weer het circuit aanleggen, maar dat nemen we er graag bij. We beschikken over een tapijt van 25 meter lang en 14 meter breed en met houten latten creëren we een circuit.”

De hamvraag is dan natuurlijk hoeveel het kost als je zo’n auto wil aanschaffen en wil meeracen. “De auto die je aanschaft, kost zoveel als je dat zelf wil. Laat ons zeggen dat de goedkoopste wagen, inclusief de zender, de oplader en de batterij, zo’n 500 euro kost, maar net zoals bij de gewone auto’s zijn er verschillende types en modellen en als je echt een van de duurste radiogestuurde auto’s koopt, kan dat oplopen tot 2.000 euro” legt Tom uit.

Geen lidgeld

De auto’s zijn gemaakt op een schaal van 1/10 en iedereen kan mits een beetje oefenen, vlug meerijden. “De leeftijd van de mensen die bij ons komen is heel gevarieerd, er zijn zelfs al kinderen bij van zeven jaar. Het is dan ook iets wat door iedereen kan beoefend worden zonder gevaar”, geeft Tom mee. Er moet ook geen lidgeld worden betaald, enkel 10 euro per keer dat je langsgaat om mee te rijden en voor wie jonger is dan 18 jaar is alles gratis.

Enkele weken geleden organiseerde Racing Club Nieuwpoort voor de tweede keer de 12 Uren van Nieuwpoort en de belangstelling was enorm groot. Heel wat mensen kwamen een kijkje nemen en steunden hiermee niet enkel de club maar ook het goede doel.

“Vorige keer hebben we en cheque geschonken aan Dierenasiel Ganzeweide en dit jaar hebben we er voor gekozen om een cheque van 1.280 euro te schenken aan de mugheli. We beseffen maar al te goed dat de mugheli het geld goed kan gebruiken”, zegt Tom.

Tom is dagdagelijks bezig met auto’s want beroepshalve is hij aan de slag bij de stad Nieuwpoort, waar hij instaat voor het onderhoud van het wagenpark. Tom Calcoen is voorzitter van Racing Club Nieuwpoort, Dominique Vandenbohede is ondervoorzitter en Bruno Franssens is penningmeester.

Wie meer wil weten over Racing Club Nieuwpoort of lid wil worden, kan terecht bij Tom Calcoen via tom.calcoen@telenet.be.