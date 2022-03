Quiz der Callepaerden in Europahal

Op vrijdag 1 april vormt de Europahal het decor voor de eerste editie van de Quiz der Callepaerden. De eerste vraag wordt gesteld om 19.45 uur, waarbij de organisatie in handen is van Quiztophe & de Callepaerdjes.

“Dat is de naam van onze quizploeg, gebaseerd op de naam van één van onze spelers. De naam van Christophe Callewaert werd omgevormd tot Quiztophe en de Callepaerdjes. De overige leden zijn Maxim Gernaey, Bert Vandekerckhove, Joren Lambrecht, het witte konijn Marijke en mezelf”, aldus Pieter-Jan Gevaert. De organisatie speelde al langer met het idee om een quiz te organiseren. “Na tal van quizzen in Tielt en omstreken leek ons het moment gekomen om zelf eens de organisatie op ons te nemen. Daarnaast viel het ons op dat er door de coronapandemie slechts enkele grote quizzen overbleven in Tielt.” Voor hun eerste editie mikt de organisatie meteen op de Europahal als locatie. “Na amper twee weken waren we uitverkocht. We zijn dan ook heel blij 65 ploegen te mogen ontvangen. Normaal gezien volgt er in het najaar nog een moeilijkere quiz voor een beperkter publiek en zullen we bij een geslaagde editie volgend voorjaar weer uitpakken met een vervolgeditie voor het grote publiek.”

Algemene kennis

De 65 ploegen mogen zich verwachten aan een algemene kennisquiz. “Omdat het de eerste editie is en we zowel lokale gelegenheidsploegen als ervaren quizploegen hebben, probeerden we tot een uitgebalanceerde quiz te komen die voor beide teams leuk is. Bij een quiz hoort er ook een prijzenpot. “In samenwerking met onze sponsors kunnen we mooie prijzen garanderen! Iedereen gaat in ieder geval naar huis met een leuk prijzenpakket waarbij er voor de betere ploegen nog mooie extra’s zijn.” Ook supporters zijn welkom. “De quiz wordt gekoppeld aan een beperkte streekbieravond, in samenwerking met brasserie Lefebvre. Er zal een bierkaart zijn van tien verschillende streekbieren. Wanneer we van een geslaagde editie spreken? Als blijkt dat iedereen een leuke quizavond achter de rug heeft, de scores goed zijn en het streekbier rijkelijk gevloeid heeft!” (KeMa)