Puzzel mee met de Gezinsbond

De Gezinsbond organiseert op vrijdag 14 oktober een puzzelkampioenschap.

“De Gezinsbond geeft al zijn afdelingen de mogelijkheid om dit najaar een puzzelkampioenschap in te richten”, legt lokaal voorzitter Eric Vandenbulcke uit.

“Wij mogen de spits afbijten en zijn de eerste afdeling waar een puzzelkampioenschap doorgaat. Zowel leden als niet-leden van de Gezinsbond kunnen daarbij samen puzzelen. De uitdaging is om in teams van maximum vijf personen zo vlug mogelijk een puzzel van 500 stukjes te maken in maximum anderhalf uur. Je team mag je samenstellen op de manier die je zelf wenst: ouders met kinderen de minimumleeftijd is 9 jaar of kinderen vanaf het derde leerjaar -, grootouders met kleinkinderen, grootouders met kinderen en kleinkinderen… Ook een vriendengroep of een ploegje van de Chiro, van een toneelvereniging of van een wijkcomité is zeker mogelijk. We vragen ook om een originele naam voor je team te kiezen. Deelnemen kost 15 euro per team. In die prijs zit een drankje inbegrepen. De puzzel mag je na afloop ook mee naar huis nemen.”

Tapasbord

“Om het puzzelen nog een stukje aangenamer te maken, kan je ook een tapasbordje met een heerlijk glaasje wijn krijgen. Supporters zijn welkom aan de bar, maar kunnen niet toegelaten worden aan de puzzeltafels. Er is ook kinderoppas en -animatie voorzien. Het puzzelkampioenschap van de Gezinsbond Westrozebeke vindt op vrijdag 14 oktober om 19.30 uur plaats in de bovenzaal van het vroegere Westrozebeekse gemeentehuis. (BCH)

Inschrijven: https://westrozebeke.gezinsbond.be