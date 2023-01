Provincie voorziet meer budget om dorpen op het platteland te versterken

Provincie West-Vlaanderen keurde op 26 januari het vernieuwde dorpenreglement goed. Daarin staat beschreven dat er extra budget wordt voorzien om nieuwe ontmoetingsplekken in kleine dorpen te creëren. Ook zullen de lokale verenigingen hier beter in ondersteund worden.

Het initiële dorpenreglement dateert van 2008 en werd destijds in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die onze plattelandsdorpen kunnen versterken. De mogelijkheden waren toen echter redelijk beperkt, met de huidige herziening als gevolg.

Nuttige ontmoetingsplek

De insteek is dat lokale besturen een aanvraag kunnen indienen bij de Provincie om een dorpspunt uit de grond te stampen. Zo’n dorpspunt kan verschillende vormen aannemen, maar in sé is het een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners waar bepaalde noden worden ingevuld.

Dat kan een bibliotheekfiliaal zijn, een afzetpunt voor lokale producenten, een plek om kleine klusjes te laten uitvoeren… Een plaats waar mensen naartoe kunnen voor een bepaalde dienst zonder zich naar de stads- of gemeentekern moeten verplaatsen en zo het dorp meer te versterken in zijn eigenheid.

“Het toepassingsgebied wordt uitgebreid, dat is een van de belangrijkste wijzigingen”

In 2020 werd er reeds een gelijkaardig plan geactiveerd, de bedoeling is om al die kleine steunmaatregelen te bundelen in het reeds bestaande reglement en zo veel breder uit te rollen. De dorpshuizen van vzw De Lovie zijn een goed voorbeeld van het soort projecten dat de Provincie verder wil ondersteunen.

Breder uitrollen

Een niet onbelangrijk element is de financiële kant van het reglement. Vanaf nu kan er per project maximaal 15.000 euro vrijgemaakt worden, een stijging van 5.000 euro. Ook administratief worden enkele wijzigingen doorgevoerd: er komt een duidelijker aanvraagformulier en ook coalities van verenigingen kunnen een beroep doen op deze financiële steun om een dergelijk project tot stand te brengen (mits goedkeuring van het gemeentebestuur).

Bovenal wordt het toepassingsgebied groter. “Alle West-Vlaamse dorpen – gelegen buiten de centrumsteden, directe kustzone met badplaatsen en afgebakend regionaalstedelijk gebied – komen in aanmerking voor de steun. Vroeger waren de criteria strenger waardoor aanvragen vanuit o.a. Hulste, Ledegem en Sint-Lodewijk uit de boot vielen”, klinkt het bij de Provincie.

“Geen enkel dorpspunt is hetzelfde, maar altijd op maat van het dorp en op vraag van het dorp”

Tot slot zal de Provincie ook meer ondersteuning aanbieden tijdens de verschillende fases van zo’n project. Van het organiseren van een infomoment om de noden van de buurtbewoners in kaart te brengen tot de concrete invulling van het dorpspunt.

“Dit vernieuwd dorpenreglement zorgt voor een stevige vereenvoudiging en actualisatie”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Geen enkel dorpspunt is hetzelfde, maar altijd op maat van het dorp en op vraag van het dorp. Met onze bijkomende ondersteuning – naast het financiële element – zetten we nog meer in op leefbare dorpen.”