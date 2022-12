Provinciaal vogelkampioenschap tot 2025 in Kuurne

Op 18, 19 en 20 november vond in zaal Kubox het 65ste provinciaal kampioenschap KBOF W-Vl. voor sier-, kleur- en zangvogels plaats.

Er namen 57 deelnemers en 1.859 vogels deel aan dit kampioenschap. Tegelijk werd het 19de kampioenschap voor jongeren georganiseerd. “Tot in 2025 wordt het provinciaal kampioenschap KBOF W-Vl. voor sier-, kleur- en zangvogels nog in Kuurne georganiseerd”, vertelt Dimitri Devolder, voorzitter van de Paradijsvogel Kuurne. “Onze vereniging die zo’n 100-tal leden telt, is trots gastheer te kunnen zijn voor het provinciale kampioenschap. Als een van de meest dynamische verenigingen binnen West-Vlaanderen zien we dan ook al een paar jaar ons ledental gestaag groeien. Jonge leden die zich aansluiten bij onze vereniging krijgen extra begeleiding. Ons jongste lid is 15 jaar.” (BRU/foto BRU)