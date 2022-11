Provinciaal kampioenschap en vogeltentoonstelling in Kubox

Zaterdag en zondag vindt in zaal Kubox te Kuurne het 65ste provinciaal kampioenschap KBOF W-Vl. voor sier-, kleur- en zangvogels plaats. Tegelijkertijd kan je er ook terecht voor de 68 ste vogeltentoonstelling van De Paradijsvogel Kuurne, de vereniging die vijf jaar op rij het West-Vlaamse kampioenschap mag organiseren.

In totaal nemen 57 deelnemers het tijdens het provinciaal kampioenschap tegen elkaar op, meteen goed voor 1859 vogels. Naast het gewone provinciaal kampioenschap wordt eveneens tegelijkertijd het 19 de kampioenschap voor jongeren georganiseerd. “Tot in 2025 wordt het provinciaal kampioenschap KBOF W-Vl. voor sier-, kleur- en zangvogels nog in Kuurne georganiseerd”, vertelt Dimitri Devolder, voorzitter van de Paradijsvogel Kuurne.

Gratis toegang

“Onze vereniging die zo’n 100-tal leden telt is alvast trots gastheer te kunnen zijn voor het provinciale kampioenschap. Als een van de meest dynamische verenigingen binnen West-Vlaanderen zien we dan ook al een paar jaar ons ledental gestaag groeien. Jonge leden die zich aansluiten bij onze vereniging krijgen dan ook extra begeleiding. Een van onze jongste leden is 15 jaar.”

De toegang tot het provinciaal kampioenschap KBOF W-Vl. voor sier-, kleur- en zangvogels en de vogeltentoonstelling is gratis. In totaal 20 keurmeesters zullen beslissen wie de kampioenen zullen worden dit weekend. Vandaag kunnen de tentoongestelde vogels nog bekeken worden tot 18 uur. Morgen zondag gaan de deuren opnieuw open om 09.00 uur en kunnen de vogels bekeken worden tot 16 uur. Op zondagmorgen is er ook van 7 tot 12 uur een verkoopbeurs gepland.

(BRU)