Provinciaal Autosport Komité viert 50 jaar: “Dringend nood aan jong bloed”

Onlangs vierde het Provinciaal Autosport Komité zijn 50-jarig bestaan in de Vossenberg in Hooglede. Naast heel wat oude gloriën waren de – tot op heden – drie voorzitters aanwezig zodat er heel wat anekdotes verteld werden.

“De nationale federatie kenden heel wat problemen met niet-officiële oefenritten die zonder toelating en zonder verzekering georganiseerd werden”, opent Daniël Verschaeve. “Daarom werden wijlen Frans Thevelin, wijlen André Denoo en ikzelf gevraagd door de KACB om een officiële instantie op te richten en zo de wildgroei aan clubs en wedstrijden zonder reglement aan banden te leggen. Al snel werd ik door Frans en André als voorzitter naar voor geschoven en heb ik het voorzitterschap aanvaard. Als voorzitter heb ik er voor gezorgd dat er een goede verstandhouding kwam tussen de clubs onderling en ook tussen de clubs en de officiëlen. Mijn doelstelling was om wedstrijden op een correcte manier te organiseren.”

Focus op veiligheid

“In 1979 was Daniël Verschaeve het voorzitterschap een beetje moe en werd ik gepolst om van hem over te nemen”, vervolgt Henri Vancanneyt. “Ik had met Scuderia Vervica al heel wat werk met de drie wedstrijden die wij organiseerden, maar aanvaardde toch. Er kwamen de maandelijkse vergaderingen met de VAS (regionale autosport federatie) bij en ik werd verantwoordelijk voor de werkgroep reglementen. Zelf bleef ik voorzitter tot eind 1986.”

“In 1987 nam ik inderdaad weer over van Henri tot 2011”, vertelt Daniël. “In die periode is er heel hard gewerkt aan de wetgeving in samenspraak met Binnenlandse Zaken. Vooral op het vlak van veiligheid hebben we in die decennia grote stappen gezet. Vroeger kon men een rally organiseren in zes weken tijd en nu hebben de meeste clubs zes maanden nodig.”

Technische snufjes

Pascal Vanhullebusch kwam in 2011 aan het roer en is tot op heden nog steeds voorzitter. “Ik werd meermaals gepolst door Daniël om hem op te volgen en in 2011 heb ik dan toegezegd. In de laatste jaren zijn we er in geslaagd om de organisaties te moderniseren. Zo zijn er heel wat technische snufjes bijgekomen: de radioverbinding, GPS, de tijdsopname en een ingenieus computer programma voor het maken van het klassement. Op technisch vlak staan we dus heel sterk, maar er is een hoge nood aan jong bloed op alle niveaus. Op het vlak van baanposten hebben we in onze provincie al knap werk geleverd, maar binnen de verschillende clubs is er nood aan nieuwe krachten die binnen enkele jaren de fakkel overnemen.”