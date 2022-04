Provense Harmonie De Volksvreugd viert 100ste verjaardag met jubileumconcert

In 2021 bestond Koninklijke Harmonie De Volksvreugd in Proven 100 jaar maar door de coronapandemie kon dit toen niet gevierd worden. Een jaartje later is de tijd dan toch rijp voor het jubileumconcert met enkele unieke stukken.

“Eigenlijk moesten we in 2021 ons jubileum vieren”, begint bestuurslid Stef Denecker. “Door corona kon het toen helaas niet, maar dat halen we nu met plezier in. Honderd jaar is niet niets voor een harmonie. We zijn in de naoorlogse periode van 1921 ontstaan. Overal werden muziekgroepen opgericht om opnieuw wat vreugde te brengen onder de mensen. Er werd toen door enkele dorpsgenoten een oproep gelanceerd om leerlingen te zoeken die muziek wilden leren. Binnen de week waren er 56 geïnteresseerden en ging alles in sneltempo vooruit. De Volksvreugd was geboren!”

Vier afdelingen

“Eind jaren 70, na de fusie van de scholen, namen we onze intrek in de huidige lokalen bij de Croone, die op verschillende momenten verbouwd werden wegens plaatsgebrek. Ook nu is ons lokaal opnieuw heel krap geworden. We tellen momenteel een 100-tal leden, opgedeeld in vier afdelingen: het Proven Jeugdorkest onder leiding van Marieke Rabaey, het Trommelkorps onder leiding van Matthias Peperstraete, de harmonie met dirigent Lorenzo Tuytens en Ort&Zwiegt. Hoewel onze werking een tijd noodgedwongen op een laag pitje stond door corona, zijn we qua ledenaantal stabiel gebleven. Onze jeugdwerking daarentegen zit sterk in de lift. We hebben momenteel 30 leden en dit is uiteraard positief voor de toekomst.”

Uniek stuk

“Momenteel zijn we druk in de weer met repeteren”, vervolgt Stef. “Op zaterdag 9 april spelen we Once in a century, ons langverwachte jubileumconcert. Voor de samenstelling van het programma hebben we de inbreng gevraagd van de muzikanten. Zij konden nummers of stukken doorgeven waar ze goede herinneringen aan hebben of een band mee hebben.”

Een beeld van de harmonie uit 1930. © gf

“Ook de Provense Prima Mars uit de beginjaren van de Volksvreugd wordt nog eens gebracht. Als hoogtepunt kijken we uit naar een stuk dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven werd door topcomponist Kevin Houben. Dit nieuwe stuk betoont eer aan de honderdjarige geschiedenis van onze vereniging. Destijds waren er in elke deelgemeente muziekverenigingen te vinden, maar de meesten verdwenen in de loop van de geschiedenis. Maar wij hielden stand en zijn dan ook bijzonder trots op dit jubileum.”

Schuitie Wuitie-fuif

“Voor ons jubileumconcert moeten we uitwijken naar de feestzaal van het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge. Onze eigenste cultureel centrum in Proven is helaas te klein. Naast dit concert broeden we ook nog op enkele andere activiteiten. Zo werken we aan de terugkeer van de legendarische Schuitie Wuitie-fuif op zaterdag 4 juni in de Croone. Dit was vroeger onze vaste jaarlijkse fuif en voor veel Provenaars zal dit nostalgie zijn. Op zondag 18 september plannen we een aperitiefconcert en op zondag 2 oktober worden we ontvangen in het stadhuis in Poperinge. In 2023 plannen we een concertreis. We kijken alvast uit naar de komende evenementen, en vooral naar ons komend jubileumconcert”, aldus Stef Denecker.

Tickets verkrijgbaar via een nieuw reservatiesysteem op www.devolksvreugd.be.