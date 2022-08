Prosa organiseert 43ste Rodenbachrit: “Fietsen met escorte van politiemotards”

Op donderdag 1 september wordt al voor de 43ste keer de Rodenbachrit gefietst. Dat is een initiatief van PROSA, de vriendenkring van de politiezone RIHO. Je kan er twee lussen van 75 kilometer afwerken. Uniek gegeven is dat dit gebeurt onder leiding van politiemotards.

Het waren Walter Deweerdt en Marnik Wyffels die 43 jaar geleden aan de doopvont stonden van de Rodenbachrit. “Toen werd die nog in één ruk van 150 kilometer richting kust en terug verreden”, vertelt Rudy Cottignies, voorzitter van PROSA. Walter is ook nog erevoorzitter van de vriendenkring, terwijl de Rodenbachrit nu ook door het leven gaat als de Memorial Marnik Wyffels, negen jaar na het overlijden van hun collega.

“De eerste lus leidt richting Heuvelland, de tweede gaat naar Beernem”

PROSA is de afkorting voor Politiezone RIHO Ontspanning Sport Amicaliteit. En de Rodenbachrit past in het luikje sport. Al wordt ook de nadruk gelegd op het gezellig samenzijn. PROSA heeft een 150-tal leden en organiseert jaarlijks behoorlijk wat activiteiten: nieuwjaarsreceptie, verrassingsreis, quiz, moordspel, sinterklaasfeest… “De leden krijgen waar voor hun geld”, knipoogt Rudy. Het bestuur bestaat verder uit Julie Delaere, Geert Verstraete, Evelyne Librecht, Anja Vandamme, Luc Verleye, Brecht Pouillie en Johan Verhaeghe.

De Rodenbachrit wordt sinds enkele jaren in twee lussen van 75 kilometer verreden. “Starten doen we aan de tennisvelden in Rumbeke en dit om 9.30 en 13.30 uur stipt. Zelf rij ik mee op kop”, benadrukt Geert Verstraete. “We streven een tempo van 28 kilometer per uur na. Je kan één lus meerijden of uiteraard ook allebei.”

Open voor iedereen

Uniek is de begeleiding door politiemotards. “Onze collega’s zorgen ervoor dat de fietsers kunnen oversteken zonder te stoppen. Elk jaar kunnen we daarvoor een beroep doen op vijf of zes motards van ons korps.” Er zijn ook voertuigen mee die zorgen voor bagage en eventueel technische bijstand. Vorig jaar noteerde men 145 deelnemers. Inschrijven (4 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden PROSA) kan ook de dag zelf nog. De Rodenbachrit staat open voor iedereen die wil meefietsen. In de voormiddag leidt het parcours dat werd uit uitgestippeld door collega Christ Sabbe richting Heuvelland, in de namiddag is dat richting Beernem. Over de middag kan er spaghetti gegeten worden, ’s avonds is er nog de mogelijkheid om na te kaarten. Het initiatief geniet ook de steun van korpschef Curd Neyrinck en de politieraad.