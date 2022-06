Pronostiekclub Café Sportief houdt kampioensfeest

Op Batjesvrijdag hield de pronostiekclub die al meer dan een decennium in Café Sportief huist, het kampioensfeest.

Dat werd letterlijk en figuurlijk gesmaakt. De club telt 41 leden en is naar volgend jaar toe nog groeiende. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden in het café. Wekelijks wordt er een gokje gewaagd op de wedstrijden uit de Belgische eerst klasse, aangevuld met Mandel United en andere interessante matchen. Na een spannende strijd haalde Thierry ‘waar zijn die handjes’ Callens het, hij hield nipt Krist Peelaers af. Op een gedeelde derde plaats lokaalhouder Thierry Sabbe en handbalvoorzitter Wim Vandewalle. Ook de rode lantaarn viel in de prijzen. Jonas Vanfleteren heeft duidelijk de pronostiekgenen van zijn pa geërfd.