Prinses Sarah en prins Yannick klaar voor de macht

Met de aanduiding van een prins en prinses komt in Maldegem de carnavalsgekte goed op dreef. Dit jaar regeren prinses Sarah Audenaert (29) en prins Yannick Verheye (30) tijdens de carnavalsperiode over Maldegem. Ook hun adjudanten Ewoud De Baere (39) en Christof Vandenbon (41) zijn klaar om er een prachtig carnavalsfeest van te maken.

Met de nodige luister heeft de Raad van Elf, De Orde van d’Euzdre Veuze, in Bar Unique het prinsenpaar en zijn gevolg voorgesteld. “De vriendschap, veel mensen om je heen en veel leuke feestjes: dat maakt carnaval voor mij heel bijzonder”, vertelt prinses Sarah, afkomstig van de Orde van d’Akkerleuzen. “Ook de prachtige wagens die elk jaar gemaakt worden, maken van het gebeuren echt wel iets speciaals”, aldus Sarah, die sinds 2016 samen is met prins Yannick, afkomstig van de Orde van de Soepkiekens.

Absurd

“We leerden elkaar kennen in het carnavalsmilieu”, vult Yannick aan. “Als echte carnavalisten twijfelden we niet toen we benaderd werden met de vraag of we prins en prinses carnaval 2023 wilden zijn. Eigenlijk is dit een droom die uitkomt.” Ook Goedsemoeds, een genootschap dat tot doel heeft om de vijf dialecten van Maldegem in stand te houden, gaat dit jaar de carnavaleske toer op. Met NDuDjée lanceerde de vereniging een knettergek carnavalslied.

“De tekst is vooral absurd en niet ernstig te nemen, carnavalesque dus”, zegt Erwin Goethals van Goedsemoeds. “De muziek moest dan ook polonaise-achtig zijn en op straat speelbaar voor onze fanfare Nut en Vermaak. Plaatselijke ‘sterren’ Christa Grijp uit Adegem, Koen De Bruyckere uit Middelburg, Nick Van Hoecke uit Kleit, Pieter Van Canneyt uit Donk en ik uit Maldegem zongen elk een strofe over ons eigen dorp in.” (MIWI)

Carnavalsnummer NDuDjée is te beluisteren en te downloaden op www.goedsemoeds.be.