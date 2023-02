Prins carnaval Sunny I is jongste Keizer ooit

Op zaterdag 4 februari verraste Sunny I vriend en vijand in Menen met een unanieme overwinning tijdens de verkiezing van Prins Carnaval.

Een overvol Zaal Park Ter Walle was omstreeks 00:30 uur getuige van Sunny I zijn bekroning na jarenlang een boegbeeld te zijn geweest in het carnavalsleven in Menen en omstreken. De pas 33-jarige kandidaat veroverde de felbegeerde titel van Prins Carnaval 2023. Maar Sunny zijn inzet was die avond zo veel groter. Dé titel der titels in het carnavalsbestaan luistert naar de naam : Keizer carnaval en dit mocht onze Sunny I in een vroege zondagmorgen toch wel op zijn palmares aanstippen. Dankzij deze titel mag Menen met fierheid uitpakken dat zij de jongste Keizer carnaval ooit in hun stad en in België in de gelederen mogen tellen.

Sunny werd al in 2011 prins carnaval en alsook in 2012. Driemaal is scheepsrecht en dus mag de nieuwste prins zichzelf tot Keizer rekenen. De jonge carnavalist wou die avond niets aan het toeval overlaten en pakte grandioos uit met zijn slotspektakel. Zijn avondshow vergde maanden en maanden voorbereiding dankzij de niet aflatende hulp en steun van het ‘Sunny I Team’, met onder ander twee dansgroepen, namelijk die uit de Orde Van De Kandeeleters en die uit de Orde Van De Caloriebommetjes.

De twee tegenkandidaten van Sunny, Jeannick Clauw en Kurt Verheecke deden hun best maar Sunny won de verkiezing na een lang beraad van de jury. De jonge winnaar kon het in eerste instantie niet geloven. “Aan de ene kant verwacht je uiteraard een positieve uitslag maar met een jury weet je uiteraard nooit. Toen ik mijn naam hoorde viel er toch wel een grote last van mijn schouders. Ook omdat ik er maandenlang voor gewerkt heb samen met mijn team. Ik bedankt hen dan ook uit het diepste van mijn hart want zonder hen stond ik nu niet hier als Keizer”, zegt Sunny I. (NV)