Een 500-tal personen nam deze zomer deel aan de fietszoektocht van de Gezinsbond Poperinge. “Ze genoten daarbij van een mooi stukje Hoppeland.

In totaal dienden 120 deelnemers hun antwoordformulier in en 30 van hen wonnen een prijs”, klinkt het bij Gezinsbond Poperinge. “De drie hoofdwinnaars ontvingen hun prijzen in de Bres. Johny Stragier won een boekenbon van de Standaard boekhandel, Luc Cappoen een bon van de Keibol en Laure Delalleau een bon van Au de Vie.” (LBR)