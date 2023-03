Prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Javelotclub in Wijtschate

In de Javelotclub uit Wijtschate werden afgelopen week de prijzen uitgereikt. Jarne Vermeulen werd koning van het jaar 2022, Jan Devos werd eerste kampioen, en Dirk Platteau kon de titel van tweede kampioen in de wacht slepen. Nydia Deconinck werd koningin van het afgelopen seizoen, Kathy Devos is eerste kampioen bij de dames en Eveline Minne eindigde op de tweede plaats. Er wordt gespeeld op elke derde zaterdag van de maand om 19 uur in zaal Spelewei te Wijtschate. Nieuwe leden zijn zeker welkom om eens te proeven van de oudste sport in de dichte en verre omgeving. (foto EF)