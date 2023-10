Prijzen schutterstornooi De Gouden Schoen uitgereikt

Naar jaarlijkse gewoonte werd door de organiserende schuttersmaatschappij Sint Sebastiaan Izegem de prijzen van het schutterstornooi De Gouden Schoen uitgereikt door sportschepen Virginie Dermeaux. Aan het schutterstornooi op staande wip werd deelgenomen door 18 ploegen. De uiteindelijke winnaar was Zedelgem, die het haalde voor een ploeg uit Harelbeke en een ploeg uit Bellegem. Individueel werd het tornooi gewonnen door Danny uit Bredene bij de mannen en bij de vrouwen door Christine uit Bellegem. Rik Buyse, die het tornooi in goede banen leidde had het over een goed bezet tornooi. (CLY/foto CLY)