Potyze maakt zich op voor oudste kermis van groot-Ieper

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens het eerste weekend van september de Potyze, Pauwtjes- en Verlorenhoek kermis gevierd. De Potyzekermis is ontstaan in 1856 en is daarmee de oudste van groot-Ieper.

Uit een studie van Staf Verheye komen we meer te weten over het ontstaan van die kermis. “De wijkkermissen op het gehucht Potyze zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan als ontspanning na het inhalen van de oogst. Op dat moment vierden de pachters en hun knechten elk jaar feest. In de 19de eeuw steunden deze kermissen dus blijkbaar niet op een effectief bestuur zoals we dit nu kennen, met name een erevoorzitter, voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Ze kwamen gewoonlijk spontaan tot stand vanuit een of andere herberg.”

“Kroegen vormden vroeger de basis van de wijkfeesten”

“Kroegen vormden tot ongeveer midden de 20ste eeuw de basis voor wijkfeesten en voor de sociale omgang. De familie Merghelynck speelde een vrij opvallende rol in de vroegste kermissen op de Potyze. Ze nodigde het publiek ook elk jaar uit voor een bezoekje aan het kasteel Ter Camere. Deze adellijke familie stond dus duidelijk dichter bij het volk dan normaal van hogere standen wordt verwacht. Daarop werd dan ook met respect gereageerd door het werkvolk.”

Eerste kermisjaren

“De eerste kermis op de Potyze, Verlorenhoek, Kruipendaarde en Pauwtjeshoek, vond plaats in 1856. In feite ging het niet om echte kermissen, maar over kermisvieringen. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze traditie noodgedwongen onderbroken vermits Ieper, in april 1915, volledig en manu militari werd ontruimd. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog beletten de Duitse bezetters de volkstoeloop zoals danspartijen, enzomeer. Pas in 1943 herleefde de wielersport en konden sommige wijkkermissen weer van start gaan mits het naleven van allerlei strenge voorschriften. In september 1943 bijvoorbeeld was er Montmartrekermis met een wielerwedstrijd voor ‘beginnelingen’ en diverse volksspelen. In de Menenstraat organiseerde de uitbater van Café De Beurs, Honoré D’hondt, druk bijgewoonde wielerwedstrijden.”

Nieuwe inwoners

“Dit jaar zijn we dus aan onze 166ste wijkfeesten toe”, vertelt voorzitter Freddy Vervaeke. “We openen deze op vrijdagavond 2 septemer om 19 uur met een receptie voor de wijkbewoners en genodigden. Uiteraard verwelkomen we ook al onze nieuwe inwoners van de wijk. Om 20.30 uur is er een muzikaal coveroptreden van de Mini&Maxi Band en daarna houden we de ambiance erin met DJ Dimi ‘The last limit’. Zaterdagnamiddag is er voor de kinderen een goochelshow van Magic Ivo. De avond en de nacht gaan we in met een kermisfuif ‘De Glazen Boterham’, georganiseerd door Chiro Ieper.”

Op dit archiefbeeld zien we onder andere voorzitter Julien Nuytten, secretaris Roger Bordeaux, penningmeester Maurits Strubbe en commissarissen Robert De Blieck, Jerome Nuytten en Honoré Verschoore. Zij omringen burgemeester Albert Dehem, mevrouw Dehem en schepenen Robyn, Rouseré en Mulier. © GF

“Zondagmorgen om 10 uur is er in de feesttent een eucharistieviering voor onze overleden wijkbewoners. Vanaf 11 uur kun je genieten van een aperitief en daarna kun je aanschuiven voor het feestmaal ‘steak met friet’. Reserveren via de bestuursleden. In de namiddag komen Marc & Roy de kermiszondag opfleuren met hun komediantenshow. De avond wordt afgesloten met DJ Dimi ‘The last limit’. Kermismaandag start om 10 uur met de 30ste volksspelen, georganiseerd door het volksspelencomité. De derde leeftijd kan vanaf 15 uur aanschuiven voor de koffietafel en bingo, aangeboden door het bestuur. Onder het motto ‘lachen is gezond’ brengen Chris & Chris een komisch optreden. De laatste tap 2022 wordt afgesloten om 18 uur met de laatste deuntjes van DJ Dimi ‘The last limit’ en is dan ook het einde van ons gevuld feestweekend. Alle optredens zijn gratis bij te wonen.”