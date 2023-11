Postzegelclub viert 60-jarig bestaan en organiseert ruilbeurs: “We zijn geen uitstervend ras”

Postzegelclub De Poststempel bestaat dit jaar 60 jaar. Dat werd gevierd met een etentje in Feestzaal De Vrede. Wij vroegen ons af of postzegels verzamelen nog van deze tijd is. “Mensen zullen altijd blijven verzamelen. Dus waarom geen postzegels?”, zegt voorzitster Martine Feys resoluut. De club pakt op 13 januari uit met een ruilbeurs in Dorpshuis de Ster.

Koninklijke Maatschappij De Poststempel, zoals de officiële naam luidt, werd opgericht op 2 november 1963 door Prosper Dupon (eigenaar van Biscuits Dupon en later ook burgemeester), Leon Demey en drukker Marcel Carbonez.

49 leden

Het huidige bestuur van de Poststempel bestaat uit Martine Feys (voorzitster sinds 2005), John en Alexandra Brennan, Marcel Vangheluwe en Eddy Vandekerckhove. Het ledenbestand telt niet alleen mensen uit Ichtegem, maar ook uit Torhout, De Panne, Brugge en Wervik. De anciens zijn Gilbert Coucke en Marcel Vangheluwe, respectievelijk 60 en 59 jaar lid van de vereniging, die momenteel 49 leden telt.

Zelfklevende zegels

Is postzegels verzamelen nog van deze tijd, vroegen we ons af. Tegenwoordig worden veel mails verstuurd en wie toch nog een brief of kaart verzendt, gebruikt zelfklevende zegels. Nochtans komen er elk jaar nog nieuwe echte postzegels uit. En: “Mensen zullen altijd van alles blijven verzamelen. Dus waarom geen postzegels?”, zegt voorzitster Martine Feys resoluut.

Bijeenkomsten

De postzegelclub heeft geen eigen lokaal, en moest in de loop der jaren al vaak van vergaderruimte wisselen. Zo boden onder meer het Chiroheem, de gemeenteschool, de vrije school en Dorpshuis de Ster al onderdak aan de vereniging. Momenteel gaan de samenkomsten door in de bovenzaal van de Ichtegemse sporthal, telkens op de eerste zaterdag van de maand.

Op 13 januari 2024 organiseert De Poststempel een ruilbeurs in Dorpshuis de Ster. Ben je nog op zoek naar die ene ontbrekende postzegel van een bepaald land of thema? Dan kan je daar misschien wel je slag slaan. (ED)