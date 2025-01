‘Portemannekes’ verkopen bier om deel te nemen aan 1.000 km voor KOTK: “Van Mechelen naar Brugge”

Het zijn drukke tijden voor ‘De Portemannekes’, die volop bezig zijn het benodigde kapitaal bijeen te sprokkelen om voor de vijfde keer deel te nemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Net als vorig jaar willen ‘De Portemannekes’ opnieuw met drie teams van start gaan. Om dit mogelijk te maken zamelen ze maar liefst drie keer 5.500 euro in, een bedrag dat volledig naar de strijd tegen kanker gaat.

De deelname aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker is uitgegroeid tot een echte familietraditie voor ‘De Portemannekes’. Door de jaren heen hebben Piet Porteman en zijn familie al meer dan 100.000 euro gedoneerd aan deze actie. “Alles begon zo’n tien jaar geleden,” vertelt Piet, in het dagelijkse leven architect van beroep. “Mijn broer Jo, die in Burcht woonde, werd plots erg ziek en kreeg de diagnose kanker. Enkele maanden later overleed hij. Tijdens Jo zijn strijd tegen deze vreselijke ziekte nam ik me voor om samen met vrienden deel te nemen aan Levensloop, een loopwedstrijd in Beveren waarbij geld werd ingezameld voor kankeronderzoek. Na het overlijden van Jo wilden we iets blijvends doen om zijn nagedachtenis te eren en kankeronderzoek te steunen.”

In de eerste jaren namen ze deel aan Levensloop, maar al snel maakten ze de overstap naar de 1.000 kilometer fietsen voor Kom op tegen Kanker. Wat begon als een initiatief van de familie groeide uit tot een groter project, waaraan ook vrienden en kennissen deelnamen. “Onze groep bleef groeien, en zo ontstonden ‘De Portemannekes’ waarvan onze ouderdomsdeken Jacqui (vader van Piet, Lieve en Jo) in november van dit jaar nog 90 kaarsjes mocht uitblazen”, voegt Piet er nog aan toe.

Bier en koersklakskes

Om de deelnamekosten te dekken, verkopen ‘De Portemannekes’ opnieuw bierpakketjes. De pakketten, met vier biertjes van St.-Bernardus of De Meester en een bijhorend glas, zijn te koop voor 20 euro. Bestellingen die na half december werden geplaatst, worden tegen eind april geleverd.

“Heb je al glazen genoeg? Dan kan je ook kiezen voor een pakket met onze ‘teampet’, die we dit jaar in het leven hebben geroepen,” legt Piet uit. De teampetten of in de volksmond ook wel ‘koersklakskes’ genoemd, zijn ook afzonderlijk te koop voor 15 euro. Daarnaast bieden ze buffs aan met het teamlogo voor 10 euro per stuk. Vrije financiële giften zijn uiteraard ook meer dan welkom.

Streefdoel 16.500 euro

Voor het ter perse gaan van dit artikel stond de teller van ‘De Portemannekes’ al op 9.663,02 euro. Hoewel dat een prachtig bedrag is, blijft het streefdoel voor deelname aan de 1.000 kilometer 16.500 euro. Er ligt dus nog een uitdaging in het verschiet.

“Elk team bestaat uit acht ervaren fietsers, zodat iedereen één rit van 125 km op zich neemt,” vertelt Piet.

“Vanuit Mechelen fietsen we tijdens het Hemelvaartweekend telkens naar een middagstad. Op zondag 1 juni is Brugge de middagstad. We hebben al gehoord dat ongeveer 1.200 teams hun deelname bevestigden om te starten.”

De deelname is echter niet te onderschatten. Doorzettingsvermogen en een goede vorm zijn alvast noodzakelijk om het parcours te kunnen uitrijden. “We trainen elke zondag om in topvorm te blijven. Drie zondagen per maand gebeurt dit vrij, maar eens per maand organiseren we ook een gezamenlijke training. Ons motto daarbij is ‘Samen uit, samen thuis’. Ook tijdens de rit zelf voor Kom op tegen Kanker is dit de leuze. Iedereen die meedoet aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker heeft wel iemand in zijn hart waarvoor hij dit doet,” zegt Piet.

Meer dan fietsen alleen

De 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker is niet de enige sportieve prestatie die Piet levert voor het goede doel. Elke twee jaar fietst hij van Keulen naar Zingem om geld in te zamelen voor de Mucovereniging. Naast deze initiatieven wordt er ook elk jaar tijdens de zondag van de Ronde van Vlaanderen een barbecue georganiseerd, eveneens voor De Portemannekes en de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker.

Wie een bierpakket wil kopen of meer informatie wenst over het doen van een vrije financiële gift, kan terecht op de Facebookpagina van ‘De Portemannekes’ die terug te vinden is via www.facebook.com/deportemannekes