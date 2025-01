Poperingse Schaakkring huldigt kampioen

Onlangs kwam de Poperingse Schaakkring samen in gastrobar CIRK om er tijdens het jaarlijks diner de kampioen van het seizoen 2023-2024 te huldigen. Op de foto zien we rechtstaand v.l.n.r. tornooileider Patrick Vanhamme, Lena Dekersgieter, Manu Claes en Kristien Vandamme; zittend: Frieda Coudenys, Hilde Scheldeman-Ockier, kampioen Jonathan Debruyne en voorzitter Johan Vermeersch. De club speelt elke vrijdagavond in ’t Hoppeblad (De Kring). Wie interesse heeft om zich aan te sluiten, kan contact opnemen via 0496 54 50 31. (AHP/foto MD)