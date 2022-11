Poperingse Judoclub is voortaan een Koninklijke Maatschappij

Onlangs werd het bestuur van de Poperingse Judoclub vzw ontvangen door provinciegouverneur Carl Decaluwé om de titel van Koninklijke Maatschappij in ontvangst te nemen. “Het predicaat Koninklijk werd twee jaar geleden al toegekend. De medaille werd nu pas overhandigd”, zegt secretaris Gino D’hondt.

Uitgegroeid tot bloeiende judoclub

“Onze vereniging ontstond in het VTI”, vertelt voorzitter Marijn Liefooghe. “Daniël Ryckeboer en Marc Scheldeman bouwden de vereniging uit tot een bloeiende judoclub.” Medestichter Mark Scheldeman (87) was directeur van het PMS (nu CLB, red.). “Wijlen sportleerkracht Daniël Ryckeboer was de eerste voorzitter en ik volgde hem op. Eddy Bille uit Menen stond mee aan de wieg van de club. Eerst werd er getraind in de sportzaal van het VTI. Daarna stapten we over naar een lokaal in het zwembad en later kregen we een lokaal en bar nabij de sporthallen.”, vertelt Mark Scheldeman.

Bekende lesgevers

“Ik werd voorzitter na Fernand Haeyaert en Lonny-Jane Papegaey. Momenteel hebben we een 40-tal leden”, zegt Marijn. “De club heeft erg geleden tijdens de coronaperiode. Nu hebben we opnieuw 22 kleintjes die elke week trainen. Ooit hadden we een private zaal in de Westouterstraat, en later konden we terecht in de bar van de voormalige karting langs de Ouderdomseweg.”, gaat hij verder. “Ondertussen hebben we al 14 zwarte gordels afgeleverd. Ooit kwamen Robert Vandewalle, Gella Vandecaveye en Ulla Werbrouck hier lesgeven. En lang geleden waren we clubkampioen in derde nationale”, aldus de voorzitter.

Basiswaarden

Naast Marijn vormen Gino D’hondt (secretaris), Marnix Deroo (schatbewaarder), Wendy Gruwier, Andy Gruwier en Patrick Waeytens het bestuur. De Poperingse Judoclub neemt met haar leden ook deel aan wedstrijden en tornooien, maar medailles zijn niet het belangrijkste doel. “We willen bij onze jonge judoka’s vooral de basiswaarden meegeven. Respect, doorzettingsvermogen en wilskracht zijn cruciaal. Een minimum aan talent is handig, maar de steun van ouders en familie zijn belangrijker”, aldus de trotse voorzitter van de Koninklijke Judoclub Poperinge. (AHP)