Poperinge binnenkort weer carnavalsstad: “Folklore in ere houden”

Van donderdag 27 tot en met zondag 30 maart staat een nieuw Keikoppencarnavalsweekend op de agenda in Poperinge. Vzw Keikoppencarnaval serveert opnieuw de bekende Kindercarnavalsstoet, het Masjer’n en de Keikoppencarnavalsstoet.

“Carnaval vieren zou eigenlijk een must moeten zijn. Het is een folklore die aan onze stad hangt en die we in ere moeten houden. We zijn met een selecte groep die het carnavalsweekend in goede banen leidt, maar we zijn gemotiveerder dan ooit”, zegt Lieven Ryckbosch, voorzitter vzw Keikoppencarnaval.

“We zijn zeker vragende partij om helpende handen te verwelkomen in onze groep, om wagens te begeleiden tijdens de Keikoppencarnavalstoet, om vernieuwende of frisse ideeën aan te bieden,… De carnavalswereld heeft bij bepaalde mensen een slecht imago en dat vinden we jammer. We doen namelijk heel hard ons best om jaarlijks uit te pakken met een aantrekkelijk programma dat voor jong en oud is. Carnaval haalt creativiteit en levendigheid naar boven. Daarom ook onze warme oproep: proef en beleef carnaval eens, en geef het een eerlijke kans. Liever beoordelen dan veroordelen”, klinkt het bij Kevin, Sandro, Lieven en Wim van vzw Keikoppencarnaval.

De creatieve koppen werden opnieuw bij elkaar gestoken om een leuk carnavalsweekend in elkaar te boksen. Op donderdag 27 maart wordt het Keikoppencarnaval op gang getrokken met een ‘stille donderdag’. “We trappen het weekend op gang met het derde grote seniorenfeest. Dat staat garant voor een leuke middag vol muziek, gezelligheid en dansplezier met Johnny Clarysse en Mieke D. De deuren openen om 13 uur en er kan gedanst worden tot 17 uur.” Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven kan bij Ingrid (0497 94 20 19) en Jolien (0493 69 12 56). “Om 19.33 uur volgt de officiële sleuteloverdracht met huldiging van alle regerende titels in de Gotische zaal van het stadhuis.”

Kindercarnavalsstoet

“Op gekke vrijdag (28 maart) zetten we de allerkleinsten centraal. Om 13.30 uur verwachten we weer 1.500 kinderen uit elf verschillende scholen voor de 27ste Kindercarnavalsstoet. De kinderen mogen gerust zijn: confetti is absoluut toegelaten”, verzekert voorzitter Lieven. “De straten van Poperinge zullen weer gevuld zijn met kinderen die in hun mooiste, zelfgemaakte en kleurrijke kostuums door de stad zullen paraderen. Het is altijd een feest om te zien hoe de kinderen trots hun creaties tonen. De kindercarnavalsstoet is elk jaar hét absolute hoogtepunt voor mij. De kinderen zo uitgelaten en enthousiast zien, daar doe ik het voor.”

De stoet start om 13.30 uur en volgt het traject Hondstraat, Gasthuisstraat, Grote Markt, Guido Gezellestraat, Paardenmarkt, Goudenhoofdstraat, Ieperstraat, Vroonhof en Burgemeester Bertenplein. “Vanaf 19.30 uur is er de start van de driesterrencafés met Prins Tiebe en Prinses Sharissa en hun gevolg. Via onze Facebookpagina worden de deelnemende cafés nog bekendgemaakt.”

Maschjer’n

Ook op zotte zaterdag (29 maart) worden de allerkleinsten niet vergeten. “Het carnaval is een feest voor groot en klein, dus onze kindernamiddag mag absoluut niet ontbreken. Van 13 tot 17 uur kunnen kinderen zich uitleven in zaal Maeke Blyde. Wat mogen de kinderen verwachten? Een meet & greet met bekende figuren zoals Mickey en Minnie Mouse, Donald Duck en Pikachu, ballonplooiers en kindergrime van Kostumntion, kinderdisco, springkastelen van Hopsiepops, glittertattoos… De toegang is gratis en voor ieder kindje is er een lekker ijsje, aangeboden door Zuivelhoeve De Keibol uit Poperinge.” Om 18 uur is er opnieuw maschjer’n en om 19 uur volgen de driesterrencafés. “Op zaterdag kunnen deelnemers hun foto laten nemen in café GAST en op zondag in café Brittania.” Inschrijven voor het maschjer’n kan bij de dienst toerisme van maandag 24 tot vrijdag 28 maart tijdens openingsuren, op zaterdag 29 maart tijdens de openingsuren en van 18 tot 21 uur en op zondag 30 maart van 18.30 tot 21 uur. Deelnemen kost 5 euro, inclusief één drankbon en gadget. De organisatie van Marktrock Poperinge opent in zaal De Kring op zaterdag en zondag ook een pop-upcafé.

Carnavalsstoet

De 57ste internationale Keikoppencarnavalsstoet staat op zondag 30 maart op het programma. “De publiciteitskaravaan rijdt uit om 13.45 uur, gevolgd door de carnavalsstoet om 15 uur. De saffelavond met zo’n 15 orkestjes start om 17.30 uur, trekt door het centrum van de stad en om 18.30 uur kunnen ze weer maschjer’n. Vorig jaar hadden we 350 maschjeraars en voor ons is dat zeker een bevestiging dat we deze traditie moeten blijven meenemen”, zegt Lieven. “Het carnavalsweekend wordt spectaculair afgesloten om middernacht met de traditionele popverbranding op de pui van het stadhuis.”

Info: www.keikoppencarnaval.be en de Facebookpagina ‘Keikoppencarnaval’