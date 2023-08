Politiemotards begeleiden op donderdag 31 augustus peloton van de Rodenbachrit: “Telkens ruim 100 deelnemers voor dubbele lus van 75 kilometer”

Op donderdag 31 augustus vindt al voor de 44ste keer de Rodenbachrit plaats, ondertussen ook al voor de tiende keer de Memorial Marnik Wyffels. PROSA, de vriendenkring van de politiezone RIHO, is de organisator. Onder begeleiding van politiemotards worden er twee lussen van elk 75 kilometer gefietst. Over de middag wordt halt gehouden aan de Rista-lokalen in Rumbeke waar ook de inschrijvingen plaatsvinden.

Walter Deweerdt – nog altijd erevoorzitter van PROSA – en Marnik Wyffels die tien jaar geleden overleed stonden aan de wieg van de Rodenbachrit. In die tijd werd er nog 150 kilometer gefietst aan een stuk, nu is dat opgedeeld in twee ritten van 75 kilometer, de eerste leidt richting Heuvelland, de tweede richting Brugge. “De meeste deelnemers doen de beide lussen mee, maar het is perfect mogelijk om enkel in de voormiddag of enkel ’s namiddags mee te fietsen”, doet voorzitter Rudy Cottignies uit de doeken.

Politiesportbond

De ritten starten om 9.30 en 13.30 uur aan de Rista-lokalen in de Wervikhovestraat 7A in Rumbeke. De Rodenbachrit is een traditie die telkens de donderdag voor Izegem Kermis wordt georganiseerd. “Op dat moment kunnen we een beroep doen op politiemotards die instaan voor de begeleiding. Zij zorgen ervoor dat het peloton dat ieder jaar meer dan 100 renners telt nergens moet wachten en telkens veilig kan oversteken waar een weg moet gedwarst worden. We fietsen aan een gemiddelde van 28 kilometer per uur. Dat kan snel lijken, maar omdat we nooit moeten stoppen valt dat eigenlijk best wel mee”, zegt Rudy die dit jaar de troepen laat mennen door PROSA-bestuurslid Geert Verstraete. “Ons motto is ook: samen uit, samen thuis. Er wordt niemand achter gelaten en bij serieuze pech kun je in een van de volgwagens stappen. Ook een twee politiewagens en een ziekenwagen rijden mee.”

“We hebben een 140-tal leden en ook de partners worden mee uitgenodigd”

Over de middag kunnen de deelnemers een broodje of een spaghetti eten. Inschrijven gebeurt ter plaatse. Wie lid is van de Belgische politiesportbond BPSB betaalt 4 euro, niet-leden 6 euro. “Na de namiddagrit zijn er ook nog broodjes voorzien voor medewerkers, begeleiders en renners. En er kan uiteraard ook nog nagekaart worden.”

Verrassingsreis

PROSA staat voor Politiezone RIHO Ontspanning, Sport en Amicaliteit. “We hebben een 140-tal leden”, stipt secretaris Evelyn Librecht aan.

“Dat zijn zowel politiemensen, burgerpersoneel als mensen die al met pensioen zijn. Ook de partner worden op de activiteiten mee uitgenodigd. En voor de kinderen is er ook ieder jaar een sinterklaasfeest. Er is ook een quiz, een voordracht van Alain Remue en straks een verrassingsreis waarvoor de bus met 60 mensen nu al volledig vol zit.

Naast Rudy, Evelyn en Geert bestaat het bestuur uit Luc Verleye, Johan Verhaeghe, Brecht Pouillie, Hein Fabry, Annelies Vancouillie en Julie Delaere.