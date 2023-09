Podi zet orgelpunt op mooi jubileumjaar in Roeselare

In het boek ‘50 jaar Podi’, dat begin dit jaar verscheen, staat te lezen dat niet alleen toneel spelen een kolfje naar de hand is van de Roeselaarse toneelgroep, maar ook dat een feestje bouwen er tot een hogere kunst is verheven. Onlangs mochten de leden van Podi hun mooiste feestplunje nog eens bovenhalen voor een groot feest in zaal Orchidee, waar het orgelpunt werd geplaatst op een bijzonder mooi jubileumjaar.

Naast het uitbrengen van het boek ‘50 jaar Podi’, werd in februari de jaarlijkse productie acht keer voor een uitverkochte zaal gespeeld en werd ook het blonde Podiaantje-bier gelanceerd. Tijdens het feest werd nog één keer teruggeblikt op dit speciale jaar en werden alle leden in de bloemetjes gezet. (IVHR/foto SB)