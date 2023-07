Plumtjes Juniors uit de startblokken in Blankenberge: “Wie weet komt de volgende Dancing Dimi wel van bij ons”

Tijdens Uitkerke Kermis schiet jeugddartsvereniging Plumtjes Juniors officieel uit de startblokken. “Darts is hot, ook bij de jeugd. Alleen kunnen ze dit nergens in Vlaanderen in clubverband doen”, zegt initiatiefneemster Wendy Dejaeghere, die dan maar zelf een jeugdclub oprichtte voor haar zoon. Thuisbasis van de Plumtjes Juniors, wordt de St. Amand.

Wendy Dejaeghere kwam op het idee door haar 10-jarige, darts spelende zoon Kenzo. “Hij is er al een tijdje serieus van gebeten en ik ben al verschillende keren met hem naar wedstrijden gaan kijken. Toen we echter op zoek gingen naar een jeugdclub, bleek dat in Vlaanderen gek genoeg nog nergens te bestaan”, aldus Wendy, die er prompt zelf eentje besloot op te richten.

Zotte ingeving

“Samen met mijn goede vriendin Miek, wiens dochters ondertussen ook allebei darten. Het was een zotte ingeving van ons”, vertelt ze. Maar wel een goeie ingeving, zo blijkt: de Plumtjes Juniors zijn nog niet eens uit de startblokken en er zijn al vijfentwintig inschrijvingen. Zij zijn het beste bewijs dat de dartshype nog lang niet over zijn piek heen is. “Voorlopig willen we het op maximum dertig spelertjes houden”, zegt Wendy. “Tenslotte is het voor ons ook nog allemaal een beetje zoeken. Zo’n jeugdclub oprichten, daar komt best wel wat bij kijken.”

Clublokaal

Het clublokaal lag voor de hand: de St. Amand heeft al een zestal jaar een bloeiende dartsclub genaamd ‘de Plumtjes’. “Vanaf september starten we hier met een wekelijkse initiatieles. Op zondag 3 september pakken we uit met een leuke promostunt op Uitkerke Kermis. Dat wordt meteen ook het officiële startschot van de Plumtjes Juniors”, zegt Wendy. Daarnaast zou het ook de bedoeling zijn om af en toe een jeugdtornooitje te organiseren. “Wie weet komt de volgende Dancing Dimi wel uit Blankenberge. Die is vast ook gewoon op café begonnen, en is nu hét voorbeeld voor de jeugd. Die jonge gastjes zien hem graag bezig op de televisie”, zegt Bart Laforce van de St. Amand. Hijzelf speelt bij de Plumtjes, zijn zoon straks bij de Plumtjes Juniors. “Schitterend idee van Wendy. Hopelijk krijgt onze jeugdvereniging snel navolging in de regio zodat er ook een jeugdcompetitie op gang kan komen.”

Tien jaar

Wendy kreeg ondertussen wel al telefoon van een jeugdclub uit Aardenburg. “In Nederland is darts bij de jeugd al een echte rage. Daar zijn wel veel jeugdclubs”, klinkt het. De minimumleeftijd voor de Plumtjes Juniors is tien jaar. Het inschrijvingsgeld is vastgelegd op 50 euro. “Daarbij zijn behalve de verzekering ook nog een gratis consumptie en een leuk shirtje van de Plumtjes Juniors inbegrepen. We wilden het inschrijvingsgeld bewust laag houden zodat iedereen die wil, kan meedoen”, klinkt het. Wendy was naar eigen zeggen verrast door de grote belangstelling. “Nooit gedacht dat er zó veel reactie op zou komen. Ondertussen hebben we ook zes trainers en een dertigtal sponsors.”

(WK)