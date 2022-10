Pittemse jeugdbrandweer start werkjaar met nieuwe uitrusting: “Opvolging staat klaar”

De Pittemse brandweer heeft bijna 25 jaar een bloeiende afdeling jeugdbrandweer. Aan het begin van dit werkjaar werden alle leden in een nagelnieuwe uitrusting gestoken, zodat deze kweekvijver voor het grote korps weer met volle motivatie het jaar kan starten.

“Bijna 25 jaar geleden besloten enkele brandweermannen binnen ons korps een afdeling van de jeugdbrandweer op te richten, met als doel jongeren op een speelse manier te laten kennismaken met de werking van de brandweer”, vertelt voorzitter Niels Debrabandere. “Ze leren met brand- en reddingsmateriaal omgaan, de hoogtewerker bedienen, een auto openknippen en ze krijgen een basis van eerste hulp. Op een zo realistisch mogelijke manier krijgen ze dezelfde oefeningen als de volwassen brandweermannen, uiteraard zonder hen in gevaar te brengen. Helaas heeft corona ook bij ons de voorbije twee jaar heel wat roet in het eten gegooid. Gelukkig heeft het geen invloed gehad op ons ledenaantal. Bij het begin van ons nieuwe werkjaar mochten we 16 jongeren verwelkomen, waaronder ook drie meisjes en waarbij zes nieuwe gezichten zitten.”

Nieuwe uitrusting

“Om praktische redenen is het aantal leden beperkt tot 20, dus er is nog plaats voor enkele jongeren. Ieder lid krijgt een volledige uitrusting, die tot vorig jaar bestond uit een overall, laarzen, handschoenen en een helm. Sinds enkele jaren hadden we het idee om de overall te vervangen door een broek en vest die meer aansluiten bij een echt brandweerpak. Het is niet vuurbestendig, dat zou de investering te duur maken. We zijn dan ook heel blij dat we dit jaar onze leden hun nieuwe pak hebben kunnen aanbieden. Dit was een serieuze investering waar we een paar jaar moeten voor sparen hebben. Op financieel vlak krijgen we jaarlijks wel een subsidie van 500 euro van de gemeente, maar de rest moesten we zelf sparen met onze jaarlijkse barbecue en tapasverkoop. Als je weet dat één pak 162 euro kost spreken we toch over een investering van meer dan 6.000 euro. Gelukkig wordt de verzekering van onze leden geregeld vanuit de brandweerzone Midwest. Verder mogen we vanuit de zone alle materiaal gratis gebruiken.”

Kweekvijver

“Doordat we zo realistisch mogelijk proberen de werking van het grote korps na te bootsen, is er uiteraard sprake van een zekere discipline en strikte regels. Maar we willen vooral dat het leuk is en dat er een vriendschappelijke sfeer heerst. Naast de oefeningen doen we dan ook jaarlijks een aantal uitstappen. Doordat de jongeren al een zekere basiskennis hebben, is de stap om de twee jaar durende opleiding tot brandweerman te beginnen een stuk kleiner. We hoeven immers niet onder stoelen of banken te steken dat een deel van ons doel ook is een kweekvijver te zijn voor nieuwe brandweerlieden, iets wat tot hier toe zeker al gelukt is. Wanneer we naar ons huidige korps kijken, komt ongeveer de helft van de leden uit onze jeugdbrandweer. Daar waar andere korpsen uit de regio moeite hebben om nieuwe mensen te vinden, hebben wij nu reeds de opvolging klaar voor de mensen die de komende tijd het korps zullen verlaten. We hebben zelfs al voor een aantal nieuwe mensen gezorgd voor de korpsen van Tielt, Zwevezele en Ardooie. Onze werking heeft dus zijn nut al ruimschoots bewezen. Wie informatie wenst kan altijd een mailtje sturen naar jeugdbrandweerpittem@outlook.com of kan terecht op onze Facebookpagina.”