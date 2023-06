Piet Lesage schetst geschiedenis van de toneelvereniging: 75 jaar Corneelkring Brielen

De Corneelkring Brielen vierde haar 75-jarig bestaan met een feest in OC Den Briel, waar de toneelvereniging haar vaste stek heeft. Piet Lesage, huisregisseur en bestuurslid, schetst de geschiedenis van de Brielense toneelvereniging.

“In 1926 werd er in Brielen al toneel gespeeld door oud-strijders”, weet Piet Lesage. “De start van de Corneelkring wordt gesitueerd in 1947. Er werd toen nog niet gemengd gespeeld: vrouwenrollen werden ingevuld door mannen met een pruik en een schort. In 1957 kreeg de kring de naam Sint-Corneliuskring. Men ging toen aankloppen bij de deken in Ieper met de vraag of er gemengd mocht gespeeld worden. Dat kon, mits de pastoor van Brielen aanwezig zou zijn bij de activiteiten. En ze hadden geluk, pastoor Delanote was een cultuurminnend mens. In 1958 werd dan voor de eerste keer gemengd gespeeld: ‘De koning van hoelaboela’, met als eerste actrice Yvette Deweerdt.”

Hoogstaand theater

“In 1960 werd voor het eerst in arena gespeeld, dit was ongezien in het amateurtoneel”, vervolgt Piet Lesage. “Het was het begin van een lange traditie. Er werd gestreefd naar hoogstaand theater. Daar zorgde onder andere Gerard Vermeersch voor, die de kring een plaats bezorgde in de eerste categorie van de provincie met ‘De haas en de strik’ en ondertussen gaf hij ook wat lessen dictie, uitspraak en zegging. In 1967-1968 werd het Verschaevejuweel uitgereikt voor ‘Mevrouw Pilatus’, de kring kreeg de grootste onderscheiding in ere-categorie en Gilbert Deweerdt de prijs voor beste amateurregie. Het jaar nadien werd de kring opnieuw laureaat met ‘Ons Stadje’ en kreeg Gilbert opnieuw de prijs voor beste amateurregie. Nog vele jaren nadien hielden verschillende regies van Daan Devlaeminck, Gilbert Deweerdt en Maurice Poissonnier het niveau hoog. In 1984 kon voor het eerst gespeeld worden in het gloednieuwe OC Den Briel.

Huisregisseurs

Naast huisregisseur Piet Lesage kiest de Corneelkring ook regelmatig voor gastregisseurs en niet de minsten: onder andere Rose Calmeyn, Marc Willems (gekend van Thuis), Anton Cogen, Bart Cafmeyer, Eric Meirhaeghe en Gino Debeyne stonden er al op de planken. Voor het komende toneelseizoen staan de twee producties al vast. In het najaar regisseert Gino Debeyne ‘Martelaar’, een psychologisch drama van Marius Von Mayenburg, en in het voorjaar 2024 is huisregisseur Piet Lesage aan de beurt met ‘Wie is mijnheer Desmet?’, een luchtige farce van Sebastien Thiery.

