Petanquekampioenen bij Okra Dikkebus

Onlangs werden de kampioenen van het zomerpetanque 2022 gehuldigd. Christiane Haeyaert werd algemeen kampioen en Frans Desmyter best geklasseerde man. We zien hen op de foto omringd door hun medespelers. De volledige uitslag was: 1. Christiane Haeyaert (19, 320, algemeen kampioen), 2. Nelly Desot (18, 312), 3. Josiane Gheeraert (16, 312), 4. Anny Lelong (17, 278), 5. Regina Vanderhaeghe (14, 274), 6. Anny Deleu (15, 273), 7. Martha Devolder (9, 269), 8. Christiane Timperman (13, 259), 9. Frans Desmyter (12, 256, best geklasseerde man), 10. Andrea Dequecker (12, 248), 11. Guido Bonte (10, 238), 12. Marc Trioen (11, 233), 13. Annie Exter (11, 222), 14. Arlette Lottegier (7, 222), 15. Jeannine Huyghe (10, 186), 16. Gaby Verdonck (7, 151) en Arlette Cooren (1, 29). (EG/foto EG)