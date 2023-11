Petanquekampioenen aan de eer in Passendale

In petanqueclub De Craye werden de kampioenen van het petanquekampioenschap 2023 in de bloemen gezet tijdens een feestelijke huldiging. Bij de vrouwen was Dunya Fieuw de beste, gevolgd door Greta Ghesquière en Katrien Ghesquière. Germain Vromman mocht bij de mannen het kroontje opzetten terwijl Werner Lemaire op de tweede stek eindigde, gevolgd door Martin Vuylsteker. Het puntenkampioenschap begint opnieuw na Nieuwjaar in petanqueclub De Craye. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de bestuursleden. (ZB/foto ZB)