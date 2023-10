Petanqueclub Okra sluit seizoen af met een barbecue

De petanqueclub van Okra Wervik sloot het seizoen traditioneel af met een lekkere barbecue. Aan het spit draaide een sappig speenvarkentje. De barbecue was aan de tiende editie toe en voor een derde keer verzamelde men bij bestuurslid Ronny Labarque in de Busbekestraat. De club telt 65 leden en ze spelen iedere dinsdag vanaf 13.30 uur op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat. Zolang het weer dat toelaat is het buiten te doen. Tijdens de winter is het binnen op tapijten. Nieuwe leden zijn welkom. Meer info : 0493.47.18.94. (EDB/foto Kristof Desmet)