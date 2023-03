Petanqueclub huldigt de kampioenen

Bij petanqueclub De Kouter werden de kampioenen gehuldigd. Bij de heren is Marcel De Lie kampioen, hij krijgt de gouden medaille. Hij haalde het voor Florent Vannieuwenborg en Louis Dekiere. De rode lantaarn is voor Lucien Fermijn. Bij de dames kaapte Christiane Degrande de titel weg, ze haalde het voor Christiane Renaudin en Marie-Jeanne Verkest die meteen ook de rode lantaarn mee naar huis mocht nemen. Iedereen is welkom elke dinsdag om 13.45 uur in het parochiaal centrum van Beveren. (EH/foto EH)