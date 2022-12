Petanqueclub De Rotse bestaat 40 jaar

Petanqueclub De Rotse mocht stevig vieren. Het was immers 40 jaren geleden dat de eerste ballen gesmeten werden op de wijk en dat verdiende een feestje.

Het huidig bestuur is samengesteld uit voorzitter Jean-Luc Deruyck die sinds een drietal jaren de scepter zwaait, bijgestaan door zijn echtgenote Dorine Goeminne, mede-beheerder Giovanni Derudder en diens vriendin Natacha Cloet. Gedurende die volle 40 jaar werd het secretariaatswerk verzorgd door Roza Maes, de weduwe van medestichter Willy Delbeke. De feestlocatie werd vastgelegd in Brasserie Gistelhove waar 106 leden het feestgedruis meemaakten met een uitgebreid kermismenu en daarna enkele uren muziek en dans.

De club heeft zijn thuisbasis in de Mariastraat waar in de lente- en zomermaanden gespeeld wordt op zeven pleinen. In de winter wijken de leden uit naar het indoor petanquecentrum De Perelaar in de Reperstraat waar men beschikt over negen pleinen en een mooie barruimte. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan werden de kampioenen van 2022 gehuldigd.

Bij de vrijdagspelers die elke week hun wedstrijden betwisten over het ganse seizoen werd Wilfried Filez kampioen en Frank Vanderbeken vice-kampioen bij de heren. Bij de dames was Annemie Derez de beste voor Marleen Decru die met enkele puntjes het onderspit moest delven. Bij de zaterdagspelers die om de twee weken spelen voor het kampioenschap ging de trofee naar voorzitter Jean-Luc Deruyck gevolgd door Geert Mouton, en bij de dames was de titel en de trofee voor Natacha Cloet, gevolgd door Annemie Derez. (GA)