Petanqueclub De Lustige Smijters van Okra Kortemark viert kampioenen van huidige zomer- en winterseizoen

Onlangs werden de kampioenen Petanque Okra Kortemark van het winter- en zomerseizoen 2021-2022 gehuldigd.

Kampioen bij de heren zomerseizoen is Willy Debruyne, bij de vrouwen Rosette Vancoillie. Kampioen bij de heren winterseizoen werd Etienne Verduyn en bij de vrouwen Marie-Louise Debeuf. Op de foto zien we de volledige petanqueclub. In totaal genoten een 100-tal aanwezigen (spelers en supporters) van een lekker middagmaal en een namiddag vol ontspanning met dans en muziek. Nieuwe spelers zijn uiteraard steeds welkom bij De Lustige Smijters van Okra Kortemark. (LTK/foto Coghe)