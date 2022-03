Petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis zet in op jeugd

Petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis wil jongeren overtuigen om het spel te leren spelen. Daarom organiseert de club op 2 april een initiatietornooi en gaat ze specifieke jeugdtrainingen op poten zetten. “En op langere termijn willen we scholen uitnodigen.”

De Gulden Kamer telt ongeveer 180 leden. In competitie is er een ploeg in eerste nationale, een in provinciale, en er is een damesteam actief.

“We willen nu een aantal jeugdspelers warm maken om tot die ploegen toe te treden”, zegt Yves Callebert, sportverantwoordelijke en bestuurslid. “Daarom organiseren wij in de eerste plaats een open initiatietornooi op zaterdag 2 april. Er zijn nu al meer dan dertig ploegen ingeschreven, met de bedoeling de jeugd te laten kennismaken met het petanque spelen. Een jongere komt tijdens dat tornooi in actie met een ervaren speler. Daarvoor zal Tibo Vancauwenberghe zorgen.”

De deelnameprijs voor vier ronden bedraagt 7,5 euro per speler. Voor -18-jarigen is het gratis. Er zijn twee categorieën: spelers met een licentie naast de jeugd, en de recreanten.

Binnenkort wordt de transferperiode afgesloten en nu al kon De Gulden Kamer zich versterken met spelers van een club uit Roeselare die gestopt is. Ook van bij De Vuurtoren in Heist komt er versterking.

“We zitten met een vijftiental spelers die de overstap maken. Dat zijn vrij jonge spelers, jonger dan dertig jaar. Voor ons een reden te meer om op de jeugd in te zetten”, zegt Callebert. “Behalve het jeugdtornooi willen we later ook een aantal jeugdtrainingen organiseren. Drie van onze leden zullen de cursus jeugdinitiator volgen, zodat zij ook een soort van educatieve rol kunnen hebben. Op langere termijn willen we dan ook scholen uitnodigen.”

Activiteiten

Petanqueclub De Gulden Kamer Brugge heeft, dankzij de steun van de stad Brugge, naast competitieve ook recreatieve spelers en leden van externe verenigingen, zoals de dovengemeenschap, Actief 50, Neos, Okra Male en Sint-Kruis. “Daarnaast zijn wij altijd bereid om de organisatie van activiteiten op ons te nemen, zoals buurtkringen of de Dag van de Sportclubs”, geeft Callebert nog mee.

Iedereen die op zaterdag 2 april vanaf 13.45 uur petanque wil spelen, kan deelnemen. Schrijf je wel tijdig in via tibovancauwenberghe@hotmail.com.

(AC)