Petanqueclub De Bevers bestaat 60 jaar: “We moeten af van ons oubollige imago”

Komende zondag blaast de koninklijke petanqueclub De Bevers uit Waregem 60 kaarsjes uit. Of hoe de op één na oudste petanqueclub van Vlaanderen vanuit Oost-Vlaanderen in de paardenstad belandde.

Niet iedereen weet het, maar Waregem beschikt al decennia over een eigen petanqueclub, die zijn onderkomen heeft in de Meersstraat. Ietwat verscholen onder winkelcentrum Het Pand opende op 30 september 1994 een heuse boulodroom. Bij de inhuldiging sprak Raf Decabooter, de toenmalige schepen van Sport, daarbij de historische woorden uit: “Ik had een droom, het werd een boulodroom.”

Verhuizing

De geschiedenis van petanqueclub De Bevers, die dit weekend zijn 60-jarig bestaan viert, gaat eigenlijk nog verder terug. “De naam komt eigenlijk van Bevere bij Oudenaarde, waar in 1963 het doopvont van de club stond”, vertelt secretaris Dirk Demeulemeester. “In de jaren nadien moest de club enkele keren verhuizen, waardoor we in 1968 in Kruishoutem terechtkwamen. Dat was een belangrijke ommekeer: het aantal leden steeg opnieuw en er werden tornooien georganiseerd waaraan de oudere spelers nog altijd met heimwee terugdenken.”

Begin de jaren ’80 vervoegden de eerste Waregemnaars de club, waardoor De Bevers naar café Beiaard op de Markt verhuisden. “Later, en met de medewerking van de stad, mochten we ons vestigen onder Het Pand. In 1993 werd ons gevraagd of we niet enkele meters wilden verhuizen en werd met man en macht gewerkt aan het nieuwe lokaal, dat dus in 1994 geopend werd. De Boulodroom is tot op heden onze thuishaven”, zegt Dirk.

Damesploeg

De clubleden – inmiddels zo’n 90 – spelen er elke donderdagnamiddag en zondagnamiddag in de competitieperiode, van begin oktober tot eind maart. Vijf ploegen strijden op donderdag in de categorie 50 jaar en ouder, drie ploegen op zondag en eentje bestaat volledig uit dames. De Bevers beschikken als één van de weinige clubs in Vlaanderen over een vrouwenploeg. “Zij heten ‘De Beverladies’ en spelen op Vlaams niveau. Alle andere ploegen spelen op provinciaal niveau”, duidt Dirk.

Meer dan competitieclub

Maar De Bevers willen meer zijn dan een competitieclub. Elk jaar vinden de traditionele nieuwjaarsreceptie en een clubfeest plaats, net als een souper en een verrassingsreis. “We organiseren ook elke tweede zaterdag van de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart en april een tornooi dat open staat voor iedereen. We hopen hiermee nieuwe leden aan te trekken”, zegt Dirk.

“Jongeren aantrekken is niet makkelijk, maar we doen ons best om meer leden te krijgen”

Dat is broodnodig, en niet evident voor een petanqueclub. “Het aantrekken van jongeren is niet gemakkelijk voor een sport die ten onrechte een oubollig imago heeft”, zegt Dirk. “Petanque is een sport waarvan een ploeg perfect kan bestaan uit drie generaties spelers. De ouders en/of grootouders kunnen hun (klein)kinderen brengen en gewoon meespelen. Petanque is ook gewoon heel goed voor de motorische ontwikkeling van een kind.”

Nieuwe boulodroom

Toch is er voor De Bevers genoeg om naar uit te kijken, zoals een geplande verhuis naar een nieuwe stek. “Door de vernieuwingwerken aan Het Pand moeten wij verhuizen naar de vroegere locatie van de brandweer aan het Gaverke”, zegt Dirk. De oude brandweerkazerne ruimt plaats voor een nieuwe boulodroom, een plek voor de verschillende petanqueclubs in Waregem. Aanvankelijk was het plan om er ook het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis onder te brengen, maar dat gaat door het oplopende kostenplaatje niet door. Voor de hulporganisaties wordt nog een definitieve oplossing gezocht.

De Bevers kijken vol verwachting uit naar de bouwplannen. “We hopen de competitie 2024-2025 in oktober volgend jaar in ons nieuw lokaal te kunnen starten”, zegt Dirk. “Dat is onze toekomstdroom voor de komende jaren: veel jonge – en ook minder jonge – spelers in een spiksplinternieuwe boulodroom.”