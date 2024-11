In zaal Gistelhove vond het jaarlijkse kampioenenfeest van Petanque Club Izegem plaats. Vooraleer de voeten onder tafel geschoven werden voor een feestmaal, werden de laureaten gehuldigd. Kampioen werd Arseen Mestdagh, terwijl Jacques Verheyen beslag legde op de tweede plaats. De derde plaats was voor Willy Bouckaert. Bij de dames was Gaby D’Haeyere de primus, gevolgd door Christiana Demuynck en Berenice Vens. (MI/foto Frank)