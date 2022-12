PerronGeluk viert zijn kampioenen

Kaartersvereniging PerronGeluk vierde haar kampioenen tijdens een heerlijk feestmaal in café PerronGeluk, het clublokaal in de Spoorwegstraat. Xavier Vanhoutte, bij de heren en Nathalie Reyngout bij de dames haalden het na een spannende eindstrijd. Zij ontvingen een passend geschenk. “Ook onze lokaalhoudster Conny werd heel verdiend in de bloemetjes gezet. Voor volgend jaar mochten we al zeven nieuwe leden registreren”, aldus Danny Couckuyt.