Peloton Izegem Koers passeert straks niet meer over de centrumbrug

De 52ste editie van Izegem Koers heeft start en aankomst aan kasteel Blauwhuis en heeft ook een vernieuwd parcours. Daarbij worden Emelgembrug en de Sasbrug (Kachtem) wel nog beklommen door de renners, de centrumbrug is uit het parcours gelaten.

Het is allicht de opvallendste nieuwheid in de Bordes Izegem Koers van donderdag 8 september. “Er zijn twee redenen waarom we in het parcours een drastische wijziging hebben aangebracht. Ten eerste staat de veiligheid van de renners voorop. Veel draaien en keren verhoogt de kans op valpartijen, nu hebben we een parcours met twee lange stroken tussen Emelgem en Kachtem en terug. De voorbije jaren waren er onder meer door werken al haast ieder jaar parcourswijzigingen. Nu willen we het parcours graag voor een tijdje hetzelfde houden”, oppert voorzitter Vincent Guillemyn.

“Ook voor het optreden kozen we voor lokale mensen”

En zo komen we ook bij de tweede reden terecht waarom de Korenmarkt uit het parcours is gehaald. “Volgend jaar starten er sowieso werken aan de brug, dan zouden we toch niet pal door het centrum kunnen passeren.”

Cafébazen

De officieuze start van Bordes Izegem Koers is aan het Blauwhuis, de officiële start wordt wat verder gegeven in de Roeselaarsestraat. “Via de Roeselaarsestraat gaat het naar de Sasbrug en zo via de Rumbeeksestraat naar het Kachtemseplein. Via de Kachtemsestraat rijdt men dan naar de Vijfwegen, via Vijfwegenstraat en Dam komt het peloton in de Prinsessestraat waarna het via Emelgembrug en Gentseheerweg zo weer aan kasteel Blauwhuis uitkomt.”

Het kasteelpark wordt nog meer dan anders het centrale punt van het koersgebeuren. Niet enkel start en aankomst komen er, ook het koersdorp wordt er opnieuw opgetrokken. “Vanaf 11 uur gaat dat al open. Bedoeling is dat de renners ook worden voorgesteld op het podium. Dat podium zal dit keer verder op het terrein staan, met de rug naar het kasteel. De viptent blijft vooraan links van de dreef naar het kasteel, aansluitend vind je het koersdorp. Dat staat voor iedereen open. Het zijn opnieuw Yannick Depla (’t Schroefke), Hein ‘Hoppie’ Dekiere (’t Plectrum) en Tom Sintobin (De Koornmarkt) die de drie standen zullen bemannen.”

“Wie een standje langs het parcours wil uitbaten, kan contact opnemen met ons”

Ook het vipgebeuren – dat sinds vorige editie een serieuze upgrade kreeg – wordt opnieuw op dezelfde manier aangepakt. “Er is de gewone en de ‘select vip’. Die laatste groep, met een beperkt aantal plaatsen en dus een exclusief karakter, zal het eten geserveerd krijgen in het kasteel. Daar is Vonk Gastrobar opnieuw de cateraar van dienst. De viptent op het domein voorziet dan weer via Villared in een lekkere maaltijd. Vorig jaar hebben we uitsluitend goede commentaren gekregen op ons eten. Her en der sleutelen we uiteraard wat aan de formule, maar het is duidelijk dat we vorig jaar het bedrijfsleven over de streep hebben getrokken”, zeggen ‘vipdames’ Sandra Verbrugghe en Virginie Desrumeaux.

Livestream

De viptent wordt net als vorig jaar ook voor andere doeleinden gebruikt. De vzw Cultus nodigt er op 10 september het Orchestre International du Vetex uit, ook het stadsbestuur zal van de tent gebruik maken voor een personeelsfeest en de bedanking van de medewerkers van het vaccinatiecentrum.

De organisatoren van Izegem Koers kregen voor 8 september het parcours van Izegem Koers in concessie. “Wie een stand langs het parcours wil uitbaten, kan daarvoor met ons in contact treden. We hebben al behoorlijk wat aanvragen van verenigingen binnen, maar er zijn ook heel wat locaties die ervoor geschikt zijn.”

Het parcours is 9,3 kilometer lang en wordt 18 keer afgehaspeld, in totaal goed voor 167,4 kilometer. In het koersdorp zal de wedstrijd via livestream te volgen zijn. De avond wordt opnieuw afgesloten met een optreden. “Dit keer geen bekende Vlaamse zanger, maar mensen van bij ons. De keuze viel op de Basscats XL. Zij hebben al een serieuze aanhang en zullen er ongetwijfeld de sfeer in krijgen. Nu enkel nog hopen dat we gespaard blijven van de hevige regenbuien die we vorig jaar moesten verwerken.”