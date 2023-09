Peegie mocht vijftien ‘nieuwe moaten’ verwelkomen aan zijn standbeeld in Roeselare

Vijftien gelukkigen poseerden trots voor het beeld van Peegie op de Grote Markt van Roeselare. Ze kregen het erelint van het Gild en werden één van de 600 Moaten van Peegie. We stellen ze u in een notendop voor.

Luc Abbeloos werkt bij Westtoer en is verantwoordelijk voor de promotie van de toeristische troeven van Roeselare. Frank Duyvejonck heeft een lange muzikale carrière achter de rug en blijft actief bij het Jeugdmuziekatelier. Nathalie Courtens kwam in beeld als coördinator van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in AZ Delta. Ook Hilde Cuyt, de nieuwe directeur van cultuurcentrum De Spil, kon niet ontbreken in het lijstje van nieuwe maten van Peegie.

Geert Decoene is bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen en verantwoordelijk voor alles wat met IT te maken heeft. 229 bouwprojecten heeft architect Jeroen Vantieghem op zijn naam en dat van zijn bureau Klou staan. Hij is medeverantwoordelijk voor de vernieuwing in Peegies geboortestad.

Nele Naert is stadsgids van Roeselare en verbaast haar toehoorders telkens weer met de rijke geschiedenis van Roeselare. Luc Veracx is de volgende nieuwe moat van Peegie en besloot meteen om samen met zijn echtgenote Marleen Noyez lid te worden van het Gild. Beiden vonden een hobby in het wijn maken en zijn lid van de wijnclub Commanderij De Mandel.

Stevige verdienste

Dertig jaar lid van KVLV Zilverberg en tien jaar raadslid van het OCMW en vrijwilliger van de Zilverlink. Reden genoeg om Brigitte Depoorter maat van Peegie te maken. Dat Dovy Keukens Roeselare op de Vlaamse kaart zette is duidelijk. Wie daar fors aan meewerkte is commercieel directeur, Peter Bohé, de rechterhand dus van Donald Muyle.

Jo Defoort zegt Peegie elke keer goeiedag als ze op de Grote Markt met een gidstoer passeert en brengt de groepsleden altijd een mondje Nieuwmarkts bij. Anna Malecka zien we vaak aan de arm van schepen Matthijs Samyn. Anna is geboren in Polen en kwam via een omweg in Ierland in Roeselare terecht. Ze werkte ooit in de McDonald’s maar ook… bij sterrenzaak Boury. Sinds kort studeert de mama van drie voor verpleegster.

En dan is er ten slotte nog een schepen Moat van Peegie geworden. Stefaan Van Coillie is verantwoordelijk voor de financiën van de stad, maar ook voor mobiliteit, netheid en burgerzaken. Zijn opa was ooit burgemeester van Rumbeke.